Milliardäre Brin, Pritzker, Zuckerman und Ovitz in Epstein-Klage vorgeladen

Brin ist Mitbegründer von Google und sitzt im Vorstand des Mutterkonzerns Alphabet. Pritzker ist Executive Chairman von Hyatt Hotels. Ovitz ist Risikokapitalgeber und Mitbegründer der Creative Artists Agency (CAA), und Zuckerman, bekannt von facebook, ist Immobilienmilliardär und Besitzer von US News & World Report.

Laut Wall Street Journal wurden die Milliardäre im Rahmen einer Klage gegen JPMorgan wegen dessen Beziehung zum verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein von den US-amerikanischen Jungferninseln vorgeladen.

Die Vorladungen verlangen jegliche Kommunikation oder Dokumente im Zusammenhang mit JPMorgan und Epstein. Die vier Männer gehören zu den reichsten Personen in den USA. Bisher ist noch unklar, warum sie um die Kommunikation und Dokumente gebeten wurden. In Zivilverfahren können Anwälte Vorladungen im Rahmen des Entdeckungsverfahrens verwenden, um Informationen von Personen zu erhalten, die keine Partei in einem Rechtsstreit sind, aber möglicherweise Beweismittel im Zusammenhang mit dem Fall vorlegen können – so das Wallstreet Journal.

JPMorgan wird von den US-amerikanischen Jungferninseln und mehreren Epstein Opfern gemeinsam verklagt wegen Epsteins Sexhandels-Operationen. Die Kläger behaupten, die Bank habe den Missbrauch ermöglicht, indem sie Epstein als Klienten behielt und Geld an seine Opfer schickte. Die Klage wirft JPMorgan außerdem vor, Epsteins Aktivitäten nach Erhalt von Empfehlungen für hochwertige Geschäftsmöglichkeiten ignoriert zu haben.

Wie wir am Dienstag berichteten, wird erwartet, dass JPMorgan-CEO Jamie Dimon im Rahmen der Bankbeziehung zu Epstein unter Eid aussagen wird. Epstein war 15 Jahre lang Kunde bei JPMorgan, bis die Bank 2013 endgültig die Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter abbrach.