Balenciaga, eine Marke für pädophile und Satanisten

Die Luxus-Modemarke machte in den vergangenen Tagen große Aufregungen in den Schlagzeilen. So zeigte eine Werbekampagne sexualisierte Sado-Maso Bilder von Kindern. Weiters wurden Hintergründe zur ehemaligen Chef-Designerin bekannt.

Nach dem Bekanntwerden dieser abscheulichen Bilder in der Öffentlichkeit kam es vorerst zu einer halbherzigen Entschuldigung von Balenciaga. Das erfolgreiche Modeunternehmen, das von diversen Prominenten getragen und beworben wird, muss sich allerdings keine großen Gedanken machen: Kim Kardashian & Co. werden ihre Partnerschaft trotz der verstörenden Bilder nicht beenden.

Dass es sich hierbei um einen einmaligen Ausrutscher handelt, ist auszuschließen. Nicht nur geht man davon aus, dass dieses Bild absichtlich platziert wurde – andere verstörende Elemente sind ebenfalls zu sehen. So geben aufgetauchte Informationen über die ehemalige Chef Designerin Lotta Volkova einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt der Mode-, und Hollywoodindustrie. So zeigt Volkova unverblümt auf Instagram gefesselte oder tote Kinder, Satanszirkel, sich selbst in verstörender Art und Weise und anderen Abscheulichkeit dpräsentieren. Mittlerweile ist ihr Profil auf privat gestellt worden. Weiters gibt es klare Indizien dafür, dass Volkova mit einem vermeintlichen Pädophilen liiert ist. Neben Balenciaga arbeitete sie noch mit Adidas, Jean Paul Gaultier und Blumarine zusammen. Das

Mode Magazin beschrieb sie als „coolste Stylistin der Branche“.

Ähnlich wie die Epstein-Affäre zieht dieses Problem keine weiten Kreise. Während Kanye West für vermeintlich antisemitische Aussagen nicht nur von der ganzen Industrie ausgeschlossen, sondern auch von diversen Marken gekündigt wurde, geht es für Balenciaga und die ganze Mischpoche das Leben unbehindert weiter. Die Aktie erreichte sogar ein leichtes Grün im Vergleich zu den vergangenen Wochen und Monaten. Einfach unfassbar.