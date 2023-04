EU treibt Teuerung und Deindustrialisierung weiter voran

Autor: B.T. Bilder: Mediamodifier auf Pixabay Lizenz: –

Offensichtlich möchte Brüssel die individuellen Freiheiten der Bürger immer mehr beschränken

EU-weit macht die Teuerung den Bürgern zu schaffen. Und es könnte noch schlimmer kommen. Grund dafür ist die fehlgeleitete Klimapolitik der Europäischen Union. So warnt der freiheitliche Europaabgeordnete Roman Haider, dass die EU mit der im Rahmen ihres Programms „Fit for 55“ geplanten Ausweitung des Emissionshandels und der CO2-Besteuerung „den Europäern die nächste Teuerungswelle beschert“.

Haider befürchtet, dass gerade die individuelle Mobilität und damit in Verbindung mit dem Verbot von Verbrennermotoren zunehmend zum Luxusgut für wenige Reiche wird. Auch Eigenheime würden immer unerschwinglicher, das Wohnen insgesamt empfindlich teurer. „Offensichtlich möchte die EU die individuellen Freiheiten der Bürger immer weiter einschränken“, stellte der FPÖ-Politiker fest.

Aber nicht nur die Bürger haben unter der unverantwortlichen Politik der Europäischen Union zu leiden, sondern auch die Wirtschaft. Denn Haider weist auf die Schädlichkeit des Auslaufens der Gratis-CO2-Zertifikate für Unternehmen hin, weil dadurch die Energiepreise künstlich in die Höhe getrieben werden. Das wiederum hat zur Folge, dass europäische Unternehmen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verlieren. „Mit CO2-Zöllen werden Einfuhren in die EU verteuert, aber die internationale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen nicht verbessert“, so Haider. Und ist die Wettbewerbsfähigkeit dahin, kommt es zur Deindustrialisierung.

Wenig überraschend übt Haider vernichtende Kritik an der EU: „Mit ihrem Programm ‚Fit for 55‘ führt die EU-Kommission Europa mit rasanter Geschwindigkeit in den Abgrund. Sie bürdet Bürgern und Unternehmen immer neue Belastungen auf und zerstört gleichzeitig die wirtschaftlichen Grundlagen der Europäer – diese wahnwitzige Politik muss sofort gestoppt werden.“