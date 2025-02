Autor: A.S.

Die CDU bekommt ihre eigene „Medizin“ für gesellschaftliches Engagement zu schmecken. Die teilweise staatsfinanzierten linksextremen Aktivisten besetzten am Wochenende das Parteibüro der CDU Berlin-Wilmersdorf und bedrohten die Mitarbeiter. Gleichfalls schlugen „Demokraten“ der Zivilgesellschaft zwei Zettelverteiler der CDU am Winterfeldtplatz in Berlin-Schöneberg zusammen.

Die aus dem Bezirk stammende Europaabgeordnete Hildegard Bentele forderte daraufhin, noch mehr als bisher (gegen wen bloß) zusammenzustehen. Hingegen wurde Jan-Marco Luczak, Kreisvorsitzender der CDU Tempelhof-Schöneberg und Mitglied des Bundestags deutlich: „Ganz Berlin hasst die CDU“ sei am Sonntag bei einem Demoaufzug auf die Siegessäule projiziert worden. Dabei handele es sich um eine „Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas. Wer einen solchen Slogan verbreitete, sei mitverantwortlich für solche Übergriffe. Er berichtet zudem von ehrenamtlichen Helfern, die „wegen der Anfeindungen und des sozialen Drucks“.

Von der SPD erklärte Sinem Tasan-Funke daraufhin, diese Angriffe müssten endlich aufhören. Luczak benannte Tasan-Funke eigene Verantwortung. Sie trage zum vergifteten gesellschaftlichen Klima bei, indem sie täglich Videos poste, in denen Friedrich Merz kritisiert werde. Diese Erklärung fand Moritz Heuberger von den Grünen „unangemessen“. Er fordert: „unter Demokrat*innen klare Kante gegen Hass und Gewalt und keine Schuldzuweisungen“.