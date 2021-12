“Gehirnchip” kommt nächstes Jahr

Autor: A.T. Bild:

Den „Computer des Menschen“ mit dem Internet zu verknüpfen, soll das von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink möglich machen.

Bisher gab es nur Versuche an Tieren, wie Schweinen und Affen. Nachdem es dabei zahlreiche Durchbrüche gab, sollen ab nächstem Jahr auch Menschen als Testprobanden hinzugezogen werden können. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA muss nun das Projekt prüfen.

„Wir hoffen, dass wir das Gerät im nächsten Jahr bei unseren ersten Menschen einsetzen können, das heißt bei Menschen mit schweren Rückenmarksverletzungen wie Tetraplegikern, sofern die FDA ihre Zustimmung erteilt”, sagte Musk.

So soll mit dem Gerät “fehlerhafte” oder “fehlende” Neuronen im Gehirn ersetzt und dadurch “die Überbrückung von Signalen zwischen noch vorhandenen Neuronen gelöst werden können”. Der Test an Menschen sei dabei unbedingt notwendig, da es schwer sei, „mit Affen nuancierte Gespräche zu führen”, so Musk.

Das Neuralink-Implantat könnte neurologische Rückenmarksverletzungen kompensieren. Behinderungen wie Lähmungen könnten damit „geheilt“ werden. Nachdem erfolgreichen Test an Schweinen wurde der Chip auch an einem neunjährigen Makakenaffen getestet. Ein Experiment zeigte, dass Affen mit dem Neuralink-Hirnimplantat mittels „Gedankenkontrolle“ das Videospiel Pong spielen konnten.

Das Unternehmen von Elon Musk ist nicht das einzige, das an der Verbindung zwischen Computer und Geist arbeitet. Eine Tochterfirma des größten Vermögensverwaltungsunternehmens, Black Rock, hat nach eigenen Angaben bereits 31 Schnittstellen bei Patienten eingepflanzt. „BlackRock Neurotech“ erklärte, der Chip soll Querschnittslähmungs-Patienten dabei helfen, Texte und E-Mails nur mit Gedanken schreiben zu können.

In Zukunft soll der Gehirnchip auch weitere Krankheiten, wie Alzheimer, „auslöschen“ können. Die Verbindung von Gehirn und Computer wird aber auch eine Revolution bedeuten, die die Menschheit in eine neue Ära führen wird. Der Vorstellung einer Fusion von Mensch und Roboter ist in gewisser Form jetzt schon real.