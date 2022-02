George Soros fordert Regimewechsel in China

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Niccolò Caranti

Großspekulant hält Kriegstreiberei Bidens im Ukraine-Konflikt für die „richtige Politik“

Wenige Tage vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking forderte George Soros bei einer Rede vor der Denkfabrik Hoover Institution einen Regimewechsel in China. Der milliardenschwere US-amerikanische Spekulant begann seine Ausführungen damit, dass China, „der mächtigste autoritäre Staat der Welt“, bald Gastgeber der Olympischen Winterspiele sein werde, und, wie das nationalsozialistische Deutschland 1936, „versuchen wird, das Spektakel zu nutzen, um einen Propagandasieg für sein System der strengen Kontrollen zu erringen“.

Anschließend ließ sich Soros über den systemischen Wettstreit zwischen den sogenannten offenen und den autoritären Staaten und Gesellschaften aus. Dabei war er über die Kriegstreiberei der USA im Ukraine-Konflikt voll des Lobes für US-Präsident Biden: „Biden hat im Allgemeinen die richtige Politik verfolgt.“

Dann kam der Verfechter der Neuen Weltordnung auf Xi Jinping zu sprechen. Chinas Präsident sei „ein überzeugter Anhänger des Kommunismus. Mao Zedong und Wladimir Lenin sind seine Vorbilder“, behauptete Soros, dessen krakenartiges Netzwerk der Open Society-Stiftungen weltweit eine linke globalistische Agenda umsetzen will. Und in Staaten, die sich, wie China, den Plänen des Großspekulanten widersetzen, wird eine Änderung des politischen Systems angestrebt.

Daher forderte Soros, der Sympathien für die US-amerikanische Überlegenheit in den 1980er-Jahren bekundete, am Ende seiner Rede ohne Umschweife einen sogenannten Regimewechsel in China: „Es ist zu hoffen, dass Xi Jinping durch jemanden ersetzt wird, der im Inland weniger repressiv und im Ausland friedlicher ist. Dies würde die größte Bedrohung beseitigen, der offene Gesellschaften heute ausgesetzt sind, und sie sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um China zu ermutigen, sich in die gewünschte Richtung zu bewegen.“