Herr über Leben und Tod

Mit den Coronaregelungen in Wiens Spitälern sind die Ärzte gezwungen, Betten und Personal zugunsten möglicher Corona-Fälle freizuhalten

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ)hat es angekündigt. Man werde in Wien „nicht unbedingt notwendige Operationen“ hintanhalten“ verkündete er. Die Versorgung der noch nicht einmal eingetretenen Corona-Patienten soll offenbar wichtiger sein. Eine typische Entscheidung, wie si wohl nur von einem Politiker getroffen werden kann. Ein Krebspatient, dessen Operation lebensnotwendig, zumindest aber lebensverlängernd sein kann darf nicht stattfinden, weil ja in den nächsten Tagen ein Coronapatient kommen könnte, für den ein Intensivbett benötigt würde. Mit heutigem Datum sind rund ein viertel der für Corona vorgesehenen Intensivbetten belegt. Drei Viertel sind also frei. Trotzdem sollen nun noch neue hinzukommen. Mit dieser Corona-Epidemie stehen die Politiker ja in der Auslage. In Österreich, in Europa, ja sogar weltweit. Und deshalb muss offensichtlich alles dafür getan werden, auch wenn andere Patienten darunter leiden.

Zu diesem Zweck soll nun eine Liste erstellt werden, die „verschiebbare Operationen“ auflistet. Und da geht es nicht nur um ein paar Tage, da kann es um Wochen und Monate gehen. Ein überaus gefährliches Unterfangen, weil sich sofort die Frage stellt, „wer entscheidet, dass ein Bett reserviert, und eine andere Operation deswegen verschoben wird?“

Natürlich muss das von medizinischer Seite aus erfolgen, und da gibt es bereits jetzt, noch bevor die politische Entscheidung in Kraft getreten ist, Horrormeldungen. Patienten, deren Krankheiten bisher so halbwegs im Griff gehalten werden konnten, fallen nun durch den Rost. Sie werden dahinvegetieren und vergebens darauf warten, dass eine Operation ihr Leben wieder lebenswerter macht. Die Entscheidung trifft ein Arzt, der selbst von einer Reihe von Unwägbarkeiten getrieben ist. Eigene Patienten, solche die das Geld haben, oder zumindest Zusatzversicherungen, die Zahlungen übernehmen, solche aber auch wo der Arzt nach bestem Wissen nicht sagen kann, ob jetzt gleich eine Operation nötig ist oder auch später gemacht werden könnte. Wir, und auch die Ärzte sind dem bedingungslos ausgeliefert. Da bedarf es nicht einmal der offenen und auch verdeckten politischen Drohungen von denen bereits jetzt zu hören ist.

[Autor: W.T. Bild: Wikipedia/Bwag Lizenz: CC BY-SA 4.0]