Höchste Übersterblichkeit seit 1946 in der Bundesrepublik Deutschland

Aber nur ein Teil ist auf Corona-Infektionen zurückzuführen

Laut vorläufiger Auswertung des Statistischen Bundesamtes überstieg 2021 in der Bundesrepublik Deutschland die Zahl der Sterbefälle mit 1,016.899 Fällen erstmals seit 1946 die Marke von mehr als einer Million. Während in der unmittelbaren Nachkriegszeit die schwierigen Lebensverhältnisse die hohen Sterbefallzahlen erklärten, liegen, so die Statistiker, „die Zahlen heutzutage hauptsächlich aufgrund der größeren Bevölkerung und des höheren Anteils älterer Menschen in dieser Größenordnung“.

Außerdem teilte das Statistische Bundesamt mit, dass 2021 die Sterbefallzahlen im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 um drei Prozent oder 31.327 Fälle gestiegen sind. Aufgrund steigender Lebenserwartung war vor Beginn der Corona-Krise mit einem jährlichen Anstieg der Sterbefallzahlen um ein bis zwei Prozent zu rechnen.

Unklar sind die vollständigen Ursachen der Übersterblichkeit, die im Dezember 2021 sogar 22 Prozent betragen hatte. Denn „gemeldete COVID-19-Todesfälle erklären hohe Zahlen im Herbst nur zum Teil“, ist in einer Zwischen-Überschrift zu lesen.

Die Statistiker halten für den zusätzlichen Anstieg der Sterbezahlen mehrere Ursachen für denkbar: In Betracht zu ziehen seien unerkannte Covid-19-Todesfälle (Dunkelziffer) oder ein „mortality displacement“. Damit gemeint ist die zeitliche Verschiebung von Sterbefällen innerhalb eines Jahres beispielsweise wegen der zum Jahresbeginn ausgefallenen Grippewelle. Und ein weiterer möglicher Grund für die Übersterblichkeit sollte besonders zu denken geben: „Möglicherweise zeigen sich auch die Folgen verschobener Operationen und Vorsorgeuntersuchungen.“ Gemeint sind damit die offenkundig von der Politik bewusst in Kauf genommenen Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen.

Das Statistische Bundesamt weist allerdings darauf hin, dass sich der Beitrag einzelner Effekte derzeit nicht beziffern lasse.