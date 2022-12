Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Elvert Barnes from Baltimore, Maryland, USA Lizenz: CC BY-SA 2.0



Transgender Ex-US-Elitesoldat bereut Geschlechtsumwandlung und warnt vor Experimenten an Kindern

Vor knapp zehn Jahren war Chris Beck der große Star in der politisch korrekten Szene der USA. Natürlich nicht wegen seiner mehr 50 Auszeichnungen, die er für seine 13 Einsätze als Mitglied der Marine-Eliteeinheit SEAL Team Six, erhalten hatte, sondern weil sich Beck 2013 als Transgender outete, sich umoperieren ließ und seinen Namen in Kristin Beck änderte.

Mittlerweile ist Beck nicht nur „detransitioniert“ und heißt mit Vornamen wieder „Chris“, sondern bereut auch seine Geschlechtsumwandlung. Die „New York Post“ berichtet, dass Beck in einem Interview erklärte: „Alles, was Sie auf CNN mit meinem Gesicht sehen, glauben Sie nicht einmal ein Wort davon. Alles, was mir in den letzten zehn Jahren passiert ist, hat mein Leben zerstört. Ich habe mein Leben zerstört. Ich bin kein Opfer. Ich habe mir das selbst angetan, aber ich hatte Hilfe.“

Außerdem sagte Beck, er sei naiv gewesen und in einer wirklich schlechten Art ausgenutzt worden. Und weiter: „Ich wurde von vielen Leuten, die weit über mich hinaus wussten, schlecht benutzt. Sie wussten, was sie taten. Ich nicht.“ Beck betrachtet sich übrigens nicht als Transgender, sondern als jemand, der unter Genderinkongruenz litt. Genderinkongruenz bedeutet, dass sich jemand nicht mit seinem biologischen Geschlecht identifiziert.

Eindringlich warnte der Ex-Marinesoldat vor Transgender-Experimenten an Kindern und Jugendlichen: Sobald Kinder in eine der Tausenden von Gender-Kliniken hineingingen und sagten, sie seien ein burschikoses Mädchen und sich dadurch wohlfühlen, würde ein Psychologe sagen: „Oh, du bist ein Transgender.“ Und in der Folge bekämen sie dann am nächsten Tag Hormone, und zwar die gleichen Hormone, die sie für die medizinische Kastration von Pädophilen verwenden. „Jetzt geben sie das gesunden 13-Jährigen“, kritisierte Beck.

Darüber hinaus kritisierte Beck, dass die Gender-Kliniken mittlerweile zu einer milliardenschweren Industrie geworden sind: „Dies ist eine Milliarden-Dollar-Industrie zwischen Psychologen, zwischen Operationen, zwischen Hormonen, zwischen Chemikalien, zwischen Nachbehandlungen. Es gibt Tausende von Gender-Kliniken, die überall in unserem Land auftauchen. Und jede dieser Gender-Kliniken wird wahrscheinlich über 50 Millionen Dollar einbringen.“