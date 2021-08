Inflation: Auch in Österreichs wird‘s teurer

Verbraucherpreise steigen im Juli um 2,9%

Die Inflation steigt nun auch in Österreich kontinuierlich. Die Statistik Austria hat am Mittwoch die aktuelle Inflationsrate für Juli mit 2,9 % bekanntgegeben. Dies ist nun der siebte Monat mit Inflationsanstieg, denn noch im Jänner dieses Jahres lag die Preissteigerung bei äußerst moderaten 0,8 Prozent.

Die Kosten des sogenannten “Miniwarenkorbes”, der den wöchentlichen Einkaufszettel eines normalen 4-Personen Haushalts abbildet, erhöhten sich sogar um 6,1%, so Österreichs oberste Statistikbehörde. Noch heftiger schlugen die Preiserhöhungen bei Haushaltsenergie, also Strom, Gas und Heizung, zu buche. Hier gab es ein unrühmliches Plus von 7,1 Prozentpunkten. Gerade in diesen beiden Bereichen werden einkommensschwache Familien und Pensionisten überproportional getroffen, da ein Großteil des verfügbaren Einkommens in Alltagseinkäufe geht und weitere Energiesparmöglichkeiten oftmals kaum mehr gegeben sind.

Da hilft es auch nicht, dass laut Statistik Austria der Preis fürs Schweineschnitzel um 6,3 % gefallen ist. Daran werden sich Herr und Frau Österreicher leider nicht lange erfreuen können. Denn als Folge der am Weltmarkt immer weiter anziehenden Preise für Mais, Soja, Weizen und andere Getreide gehen nun auch die Preise für Futtermittel in die Höhe, was früher oder später auch auf die Fleischpreise durchschlagen dürfte.

Nicht vergessen werden darf, dass in Österreich Wohnungsmietverträge in der Regel indexiert sind, das heißt dem Verbraucherpreisindex automatisch nachfolgen. Dies führt dann, mit einer Verzögerung von einigen Monaten, zu automatischen Mieterhöhungen.

Seitens der Mainstream-Presse und der Politik rückt das Thema Inflation erst jetzt so langsam ins Rampenlicht, nachdem bisher eher Beschwichtigen angesagt war. In eigener Sache sei der Hinweis erlaubt, dass ZurZeit bereits Ende vorigen Monats in seiner Online-Ausgabe die Inflationsgefahr klar benannt hat, und in der Print-Zeitschrift kommende Woche die Hintergründe der neuen Inflationswelle aus Expertensicht im Detail beleuchten wird.

[Autor: U.K. Bilder: Joachim Schnürle auf Pixabay Lizenz: -]