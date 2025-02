KI-Wettrüsten: OpenAI kündigt GPT-5 für Mai an

Autor: A.R.

Insiderberichten zufolge könnte die Veröffentlichung von GPT-5 zeitgleich mit der Microsoft-Build-Entwicklerkonferenz erfolgen, die am 19. Mai beginnt. Doch damit nicht genug: Auch Google plant in derselben Woche auf seiner I/O-Konferenz neue Entwicklungen vorzustellen. Ein Showdown der KI-Giganten scheint unausweichlich.

Microsoft hat bereits angekündigt, nach dem Launch von GPT-5 umfangreiche Updates für seine Copilot-Dienste bereitzustellen. Darüber hinaus arbeitet der Software-Riese an einer eigenen Version von OpenAIs Operator AI-Agent, der in der Lage sein soll, automatisiert Aufgaben im Netz auszuführen. Dabei will Microsoft vor allem die Benutzerfreundlichkeit verbessern und kostengünstige KI-Lösungen für Unternehmen anbieten.

Ein klarer Angriff auf den Unternehmensmarkt, der nicht ohne Grund erfolgt: Mitbewerber wie Google und der chinesische KI-Chatbot Deepseek haben zuletzt für Aufsehen gesorgt. Doch während es um Deepseek wieder ruhig geworden ist, setzen OpenAI und Microsoft alles daran, die führende Position in der KI-Entwicklung zu behaupten.

Hinter den Kulissen wird bereits spekuliert, dass die Veröffentlichungstermine noch verschoben werden könnten. Doch eines steht fest: Der Kampf um die KI-Vorherrschaft geht in die nächste Runde – und Mai 2025 könnte zum entscheidenden Moment im Rennen um die Zukunft der Künstlichen Intelligenz werden.