KI: Was jetzt schon Realität ist

Bei einer Diskussion auf den Technology Talks in Wien, die kürzlich stattfanden, wurde ein bemerkenswertes Bild der zukünftigen Interaktion zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz (KI) gezeichnet. Elizabeth Churchill, eine erfahrene KI-Forscherin, die ihre Sporen in Silicon Valley verdient hat und nun in Abu Dhabi tätig ist, teilte ihre Einsichten, wie die „futurezone“ berichtet.

Churchill sprach über die zunehmend verschwimmenden Grenzen zwischen menschlichen und maschinellen Interaktionen. Sie erörterte, wie KI nicht nur unsere physischen Fähigkeiten durch Technologien wie intelligente Prothesen erweitert, sondern auch tief in unsere sozialen und emotionalen Welten eindringt.

Die Forscherin wies auf das psychologische Phänomen des „Uncanny Valley” hin, das entsteht, wenn Roboter oder KI so menschlich erscheinen, dass der Unterschied nur minimal ist. Dies führt oft zu Unbehagen bei den Benutzern. Churchill betonte die Wichtigkeit, transparent zu machen, dass es sich bei einem Gegenüber um eine KI handelt, um Vertrauen und Akzeptanz zu fördern.

Interessanterweise merkte Churchill an, dass bereits jetzt Menschen romantische Beziehungen mit KI-Entitäten eingehen. Sie selbst, sagte die Enthusiastin scherzhaft, ziehe es jedoch vor, menschliche Beziehungen den digitalen vorzuziehen, nicht zuletzt wegen der „menschlichen Herausforderung”, die diese mit sich bringen. Dennoch, es ist schon viel möglich, betont sie unterschwellig mit einem Augenzwinkern.

Während die Diskussionen über die technologischen Möglichkeiten oft in Begeisterung münden, werfen sie auch ernste Fragen auf: Wie weit wollen und sollten wir gehen, wenn es darum geht, KI in unser tägliches Leben und unsere intimsten Momente zu integrieren?