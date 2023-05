„KPÖ besorgniserregend“

Bilder: PxHere Lizenz: FPÖ

Die Salzburger FPÖ-Frontfrau Marlene Svazek freut sich im ZZ-Gespräch über das historisch ­beste Ergebnis der FPÖ und analysiert den Wahlgang

Gleich zu Beginn eine unangenehme Frage in Anbetracht des sensationellen freiheitlichen Ergebnisses: Wie sehr

schmerzt denn eigentlich bei aller freiheitlicher Euphorie das Ergebnis der Kommunisten in Salzburg? Und worin

sehen Sie die Gründe?

Marlene Svazek: Primär schauen wir natürlich auf unser eigenes historisch bestes Ergebnis in Salzburg. Das

Ergebnis der KPÖ ist allerdings besorgniserregend, zumal ihr Spitzenkandidat von regionalen und nationalen Medien

nahezu hofiert wurde. Die KPÖ hat es geschickt verstanden, auf ein einziges Thema, leistbares Wohnen, zu setzen

und weitere kommunistische Grauslichkeiten wie etwa ihre Haltung zu Eigentum und Migration zu kaschieren. Echte

Lösungsvorschläge im Bereich des Wohnens sucht man bis heute auch vergeblich, zumal die KPÖ ja ohnehin keine

Verantwortung übernehmen, sondern bequem in der Oppositionsrolle verharren will. So hat man zwar Proteststimmen

ergattert, es ist aber jedenfalls ein unaufrichtiges Spiel der Kommunisten, mit dem man Wähler teilweise auch täuscht.

Kommen wir zum erfreulichen Part: Die Freiheitlichen haben unter Ihrer Führung das historisch beste Ergebnis in

Salzburg einfahren können. Worin sehen Sie die Gründe für diesen großartigen Erfolg der FPÖ?

Svazek: Es ist uns in den letzten fünf Jahren gelungen, dass im Salzburger Landtag wieder offen, hart in der

Sache, aber immer mit Niveau, diskutiert und auch der Landeshauptmann sich regelmäßig Kritik stellen musste. Das

war man bis dato in Salzburg nicht gewohnt. Wir haben in den letzten Jahren auch nicht nur einmal bewiesen, dass

wir nicht auf Seiten der Mächtigen stehen, sondern Seite an Seite mit der Bevölkerung. Zudem war unser Wahlkampf

geprägt von einem großen Zusammenhalt und einem unglaublichen Engagement der Landesgruppe. Wir haben uns

dort oder da auch etwas getraut und Neues ausprobiert, was man von einer FPÖ so vielleicht nicht kennt, wie etwa

auch die eher unübliche erste Plakatwelle. Im Gesamten war es eine Mischung aus dem Erfolgskurs der Bundespartei

unter Bundesparteiobmann Herbert Kickl und der Nuancierung und dem Engagement der Salzburger Freiheitlichen.

Corona hat nur offen zur Schau ­gestellt, was in unserem Land

nicht funktioniert.

Wenn Sie auf den Wahlkampf zurückblicken, wo sehen Sie die entscheidenden Wendepunkte und Themen?

Svazek: Die entscheidenden Themen waren zweifelsohne die hohen Lebenskosten im Bundesland Salzburg, die

aus einer toxischen Mischung teuren Wohnens und der Energiepreisexplosion bestehen. Die Enttäuschung über die

Regierenden und ihr Verhalten in den letzten drei Jahren während Corona war natürlich auch ein wesentlicher

Stimmungsfaktor im Wahlkampf.

Dass wöchentlich neue Asylquartiere in Salzburg eröffnet wurden, hat das Versagen der Bundesregierung auch in

den Salzburger Wahlkampf hereingetragen. Ein entscheidender Wendepunkt war aber sicherlich auch die

unglaubwürdige Ansage von Wilfried Haslauer, die Freiheitlichen in ein Eck zu stellen, in das wir nicht gehören. Bis

dahin waren Untergriffe und persönliche Angriffe eher eine Seltenheit im Salzburger Wahlkampf. Haslauer, der Stil

und Anstand plakatiert hatte, hat dieses Fass dann allerdings geöffnet. Wir Freiheitliche sind jedenfalls

darübergestanden und haben ihm sachlich den eigenen Spiegel vorgehalten. Die letzten beiden Wahlkampfwochen

waren von einer nicht zu unterschätzenden Dynamik in diese Richtung geprägt.

Viele sprechen von Corona als Hauptursache für das schlechte Abschneiden der etablierten Parteien. Aber ist es

nicht vielmehr das Versagen eben dieser etablierten Parteien in allen Belangen, die derzeitige multiple Krise

vernünftig zu managen?

Svazek: Absolut. Corona hat nur offen zur Schau gestellt, was in unserem Land nicht funktioniert. Wie etwa im

Gesundheits- bzw. Pflegesektor. Zudem haben viele Menschen in Salzburg im höchstpersönlichen Lebensbereich zu

spüren bekommen, was passiert, wenn die Falschen Entscheidungen treffen, die fatale Konsequenzen für die

gesamte Gesellschaft haben können. Das Bild, das sich während Corona offenbart habt, kannten wir bereits aus den

Jahren zuvor beim Thema Asyl und Migration und erleben wir jetzt in Zeiten der Teuerung. Ein immanentes

Systemversagen und die Summe an falschen Entscheidungen haben uns dorthin gebracht, wo wir jetzt stehen.

Deshalb ist eine Trendwende notwendiger denn je.