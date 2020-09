Kurz macht wieder Fleißaufgaben…

Österreichs Polizei soll Jagd auf österreichische Berlin-Demo-Teilnehmer machen

Bundeskanzler Kurz gab der Online-Ausgabe der deutschen Bild-Zeitung ein Interview. Dort erklärte der österreichische Regierungschef, dass er Innenminister Nehammer beauftragt habe eine allfällige Beteiligung von österreichischen Staatsbürgern beim behaupteten Sturm auf das Reichstagsgebäude zu untersuchen.

Radikale Elemente aus Österreich sollten in Zusammenarbeit mit den deutschen Sicherheitsbehörden identifiziert und entsprechend verfolgt werden.

Jedoch können österreichische Staatsbürger auch bei der Querdenker-Demonstration gewesen sein und nichts mit den Tumulten vor dem Reichstag zu tun haben. Auch gibt es noch keine Berichte von der Einleitung von Ermittlungen durch schweizerische, polnische, ungarische, kroatische oder französische Behörden.

Offiziell waren sowohl am 1. August als auch am 29. August Personen aus zahlreichen europäischen Ländern in Berlin. Schließlich haben die Maßnahmen der deutschen Bundesregierung eine Strahlkraft auf ganz Europa, auch wenn die eigenen Regierungen kulanter oder rigoroser vorgehen mögen.

Möglicherweise erfolgen noch Ermittlungen des FBI gegen Robert Kennedy jun.

Hat die österreichische Bundesregierung auch Ermittlungen gegen allfällige österreichische Staatsbürger eingeleitet, um mögliche Teilnahmen an „Black-Lives-Matter“- und anderen Antifa-Protesten in Deutschland abzuklären? Oder BLM- und Antifa-Proteste in anderen europäischen Staaten? Oder gar in den USA?

Hat die österreichische Bundesregierung auch Ermittlungen gegen sattsam bekannte deutsche Staatsbürger in Österreich eingeleitet und die deutschen Behörden um Unterstützung gebeten? Schließlich sind die rabiatesten Hörsaalstürmer in Wien leicht am Dialekt zu erkennen.

