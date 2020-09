Staatlich verordnetes Massen-Burn-Out…

Die Bundesregierung starrt gebannt auf die Corona-Zahlen wie das Kaninchen auf die Schlange.

Was geflissentlich übersehen wird sind die Zahlen im Hinblick auf den Einbruch der Volkswirtschaft. Noch immer sind über 400.000 Personen arbeitslos und über 400.000 Personen in Kurzarbeit. Die Regierung spielt diese Zahlen leichtfertig herunter – schließlich kommt das Geld aus der Frankfurter Notenpresse unter Leitung von Christine Lagarde – während eine Handvoll positiver Tests zu hysterischen Überreaktionen des Gesundheitsministers und der übrigen Regierung mitsamt Mainstreammedien führen.

In Umkehrung von Kreiskys Ausspruch – mir bereiten Millionen Schulden weniger schlaflose Nächte, als tausende Arbeitslose – erklärt Kurz: Mir bereiten Milliarden Schulden und hunderttausende Arbeitslose weniger schlaflose Nächte, als fünf positiv Getestete.

Welche Sorgen kann die Wirtschaftskammer dem geplagten Bürger noch hinzufügen. Kammerpräsident Kopf hatte im Ö 1 Morgenjournal die entsprechenden Antworten parat.

Mehr Masken, mehr Kontrolle, mehr Einschränkungen, mehr Maßnahmen. Der endgültige Beweis dafür, dass die Wirtschaftskammer mit freier Marktwirtschaft so viel zu tun hat, wie eine Kuh mit Raumfahrtprogrammen.

Das Sahnehäubchen bildete Kopfs Bemerkung, dass die WK das größte nicht-staatliche Bildungsinstitut sei. Zur Erinnerung: Österreich ist eines der wenigen Länder, wo die Mitgliedschaften in AK wie WK verpflichtend sind. Und das einzige Land, wo die entsprechende Verpflichtung in der Verfassung verankert ist.

Nicht-Staatlichkeit schaut anders aus.

Wer geht schon gerne in ein Geschäft, wenn er Maske tragen muss. Wer geht schon gerne in ein Lokal, wenn Maskenträger herumgeistern. Wer investiert schon gerne in einem Klima von Angst und Pessimismus. Wer schenkt einer Regierung Glauben, die Masken für sinnlos erklärt, um diese kurz darauf zu verpflichten. Wer bucht schon gerne einen Urlaub oder plant einen Ausflug, wenn er innert Stunden mit Reisewarnungen und Shutdowns rechnen muss.

Was die Bundesregierung inklusive unseres Herrn Gesundheitsministers aber offensichtlich bis jetzt nicht interessiert sind die Zunahme von Suiziden, Depressionen, Burn-Outs etc. und die massenhaften Kollateralschäden des heruntergefahrenen Gesundheits-und Spitalswesens. Corona Ofer die nicht gezählt werden!

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Bundesministerium für Finanzen – Ministerrat am 8.1.2020 Lizenz: CC BY 2.0]