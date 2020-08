Linke bedrohen akademische Freiheit

Studie belegt Klima der Intoleranz und des Meinungsterrors an britischen Universitäten

Politische Korrektheit und intolerante Linke bedrohen in Großbritannien die akademische Freiheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der konservativen Denkfabrik Policy Exchange. „Britische Universitäten sind weltweit führend. Es besteht jedoch wachsende Besorgnis darüber, dass die akademische Freiheit in diesen Institutionen untergraben wird“, heißt es in dem Bericht.

Deutlich wird auch die Intoleranz, die Linke gegenüber politisch Andersdenkenden an den Tag legen. Dem Bericht zufolge würde jeder vierte Sozialwissenschafter eine Entlassungskampagne eines Kollegen unterstützen, der rechte Ansichten zu Multikulturalismus, Elternschaft oder Vielfalt in Organisationen äußert. Rechte Professoren, die ihren linken Kollegen drei zu eins unterlegen sind, beklagen das ihnen gegenüber feindliche Klima an den Universitäten. Konkret sprechen 60 Prozent der „sehr rechten“ Professoren von einem feindlichen Klima, aber nur 16 Prozent der „sehr linken“.

Policy Exchange weist darauf hin, dass das Lehrpersonal an den britischen Universitäten in den vergangenen Jahrzehnten deutlich nach links gerückt ist. Bei den Unterhauswahlen in den Jahren 2017 und 2019 wählten rund drei Viertel die linken Parteien, also Labour, Liberaldemokraten und Grüne und weniger als 20 Prozent rechtsgerichtete Parteien.

Besonders deutlich wird das Auseinanderklaffen zwischen linken Wissenschaftern und der Durchschnittsbevölkerung in der Brexit-Frage. Dem Bericht zufolge stimmten nur 17 Prozent für den EU-Austritt des Vereinigten Königreiches. „Mir wurde gesagt, Brexit-Befürworter sind Faschisten“, wird ein Wissenschafter zitiert, der sich selbst in der Mitte des politischen Spektrums sieht. Nur drei von zehn der befragten Brexit-Befürworter würden angesichts des herrschenden Klimas ihre Meinungen am Campus äußern: „Ich sagte jemanden, dass sich für ‚leave‘ gestimmt habe und er nannte mich einen Rassisten“, sagte ein Wissenschafter.

