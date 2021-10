Maskenpflicht: NEOS arbeiten entgegen eigener Parteilinie

Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Bwag Lizenz: CC BY-SA 4.0



Die FPÖ fordert den pinker Bildungsstadtrat in Wien auf, das sofortige Ende der Maskenquälerei herbeizuführen, um einen normalen Schulalltag nach den Herbstferien sicherzustellen. Immerhin stehen die NEOS dafür auch bundesweit ein.

„Während die Neos auf Bundesebene ein Ende der Maskenpflicht in den Schulen eintreten, setzt ihr eigener pinker Bildungsstadtrat in Wien, Christoph Wiederkehr, genau diese Maskenquälerei um“, erklärte der Bildungssprecher und Klubobmann der FPÖ-Wien, Maximilian Krauss. Die Scheinheiligkeit wird wieder einmal ad absurdum getrieben.

Wiederkehr soll gemeinsam mit der Bildungsdirektion für ein sofortiges Ende der Maskenpflicht in den Wiener Schulen sorgen. Wenn hier schnell gehandelt wird, könnten die Schüler nach den Herbstferien ohne Masken in ihre Schulen zurückkehren, so Kraus. Die Befreiung der Kinder vor diesen wahnsinnigen Maßnahmen ist bereits längst überfällig. Die Schikanen müssen endlich aufhören!