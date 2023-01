Minnesota: „Lehrverbot“ für liberale Kunstprofessorin

Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Appraiser Lizenz: GNU Free Documentation License



Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Das eherne Gesetz des „Tugendterrors“

Dantes, Robespierre, Trotzki. Allesamt „Kinder“ einer Revolution. Allesamt Opfer ebendieser. Man möchte nicht meinen, dass der beschauliche US-amerikanische Bundesstaat Minnesota Szenerie einer abgewandelten Version des ehernen Gesetzes vom Fressen der eigenen Kinder durch die Revolution wird. Im Norden der USA gelegen, direkt an der Grenze zu Kanada, zwischen den Dakotas wie den großen Seen, erinnert dieser Bundesstaat viele an mittel- bzw. nordeuropäische Verhältnisse. Was die Landschaft und die Mentalität anbelangt.

Die Football-Mannschaft Minnesota Vikings entsprang nicht der Historie über die ersten Entdecker Amerikas – Leif Eriksson und seine Mannschaft – sondern den zahlreichen skandinavischen Emigranten des 19. Jahrhunderts. Zudem gaben sich die Nachfahren der Norweger, Schweden etc., welche wiederum Nachfahren der Wikinger sind, überaus „zivilisiert“ und zurückhaltend. Vor allem politisch. 1984 konnte beispielsweise der demokratische Präsidentschaftskandidat Walter Mondale lediglich in seinem Heimatbundesstaat Minnesota und in Washington DC mehr Stimmen auf sich vereinen, als der amtierende Präsident Ronald Reagan.

Doch es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. An der privaten Hamline University mit 3.000 Hörern wollte die Kunstprofessorin Erika Prater ein Bild vom Propheten Mohammed zeigen. Sie hat hierbei sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die sich heutzutage entsinnen lassen. Das Bild stammte aus dem Werk eines persischen Gelehrten aus dem Mittelalter. Sämtliche Studenten wurden mehrmals „gewarnt“, dass dieses Bild gezeigt werde. Bis auf Widerruf. Besagter Widerruf erfolgte erst nach getaner Tat.

Nunmehr muss sich Frau Professor Prater nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. Muslimische Studenten müssen sich innerhalb und außerhalb des Hörsaales sicher, unterstützt und respektiert fühlen, begründete die Universitätsleitung die Einstufung des Vorfalls als islamophob. Was man Kindergartenkindern und Volksschülern wünscht, wird gelebte Praxis an Hochschulen.

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Mit diesem Bonmot von Karl Kraus gibt es möglicherweise einen Lehrauftrag an einer „liberaleren“ Universität in einem „Red State“.