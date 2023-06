Nawalny Sprecherin zeigt sich für baldigen Umsturz optimistisch

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/Evgeny Feldman Lizenz: CC BY-SA 4.0

Die Pressesprecherin des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, Kira Jarmysch, betonte die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit Präsident Putin.

Jarmysch, die sich anlässlich von Nawalnys 47. Geburtstag zu einer Kundgebung in Berlin einfand, betonte, dass die Opposition in Russland nicht verschwunden sei. Trotz des Kriegs blieben viele Menschen im Land, obwohl sie ihre Meinung nicht mehr öffentlich äußern könnten.

Nawalny selbst wandte sich mit einem offenen Brief aus seinem Gefängnis an die Öffentlichkeit und dankte allen politischen Gefangenen in Russland, Weißrussland und anderen Ländern. Unterstützer versammelten sich in über 120 Städten weltweit, um seinen Geburtstag symbolisch zu feiern.

Es bleibt die Frage, wie realistisch und zutreffend diese Aussagen sind. Dass Putin diesen Krieg verlieren könnte, ist eher unwahrscheinlich. So ist es eher wahrscheinlich, dass die Oppositionssprecherin für ihre Sache Hoffnung stiften möchte und von Dingen spricht, die man in Deutschland gerne hören möchte.

Doch angesichts der anhaltenden Propaganda beider Seiten, wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis wir wieder zur Tagesordnung übergehen können.