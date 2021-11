Neue Terrorismuswelle?

Autor: A.T. Bild: publicdomainpictures.net

Am Dienstag verletzte ein mutmaßlicher Islamist einen Polizisten und wurde dann liquidiert. Bei seinem Anschlag soll er laut Zeugen “Allahu Akbar” gerufen haben. Am gestrigen Montag passierte etwas ähnliches in Frankreich.

Das schreckliche Attentat ereignete sich in Norwegens Hauptstadt Oslo. Auf einmal zog ein hemdloser Mann ein Messer und attackierte wahllos Menschen und auch einen Polizisten. Der Beamte wurde verletzt, allerdings zum Glück nicht lebensgefährlich.

Bisher gibt es keine offiziellen Erklärungen zum Tatmotiv. Jedoch erklärten Augenzeugen, dass der Täter laut “Allahu Akbar” (Gott ist groß) während seiner Messerattacke rief.

Wieder einmal besonders erschreckend ist bei diesem Fall, dass der Täter bereits vorher bekannt war. Im Dezember 2020 wurde er wegen einer Messerattacke, die er am 4. Juni 2019 begangen hatte, verurteilt. Der Täter schrie auch schon damals laut Allahu Akbar, wurde allerdings im Gegensatz zu jetzt nicht getötet, sondern nur verhaftet. Der Täter wuchs in der russischen Republik Tschetschenien auf und leidet angeblich laut lokalen Medien unter einem posttraumatischen Stresssyndrom.

Diese erschreckende Attacke erfolgte praktisch direkt nach dem Vorfall In Cannes, Frankreich. Am gestrigen Montag öffnete dort ein bewaffneter Mann die Tür eines Polizeiautos und attackierte die drei insässigen Beamten. Auch dieser Attentäter soll über “den Propheten” Mohammed während seines Anschlages etwas gerufen haben. Er verletzte einen Polizeibeamten schwer und musste so wie sein Glaubensbruder in Oslo erschossen werden. Nicht zu vergessen ist, dass es sich hierbei bereits um den zweiten Anschlag in Norwegen handelt. Im Oktober ermordete ein konvertierter Moslems fünf Personen mit Pfeil und Bogen.