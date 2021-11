„Omikron“: Neue Variante im Anmarsch

Autor: A.L. Bild: Screenshot Youtube “FPÖ-TV”

Griechisches Alphabet bald durch?

Laut Experten ist wieder einmal eine neue Corona-Mutante im Anmarsch. Ihr werter Name: Omikron. Das gibt Hoffnung. Zwar soll sie noch infektiöser sein, als die böse Delta-Variante, dafür aber dürften die Experten mit ihrem Griechisch bald am Ende sein: Omikron ist nämlich der 15. von den 24. Buchstaben des griechischen Alphabets – damit ist die Halbwertszeit der Angstmache endlich überschritten. Immerhin liegen zwischen „Delta“ und „Omikron“ mehr als zehn Buchstaben. Bedenkt man, daß die Delta-Variante erst im Juni 2021 aufgekommen ist, so gibt uns der große Sprung im Alphabet Hoffnung und Zuversicht, daß der Spuk im Sommer des Jahres 2022 mit der ansteckendsten und infektiösesten Variante aller Varianten, der „Omega“-Variante (letzter Buchstabe), endlich zu Ende sein dürfte. Hinzu kommt, dass auch der Buchstabe „Phi“ in der Zählung ausfallen wird, zumal er bereits anderweitig als mathematischer Algorithmus besetzt ist.

Und was haben wir sonst noch so von der neuesten „Omikron“ – Varianten zu erwarten? Nun, laut jenen Experten, die uns zunächst keine Impfschäden und eine sterile Immunität nach der Infektion mit dem Impfstoff vorausgesagt haben, ist die Variante noch ansteckender als alle bisherigen Varianten. Daher: boostern, boostern, boostern. Bestenfalls zweimal täglich jeweils vor oder nach den Mahlzeiten.

Bei Risiken und unerwünschten Nebenwirkungen lesen Sie bitte Ihr „Brevier“ und wenden Sie sich an Ihren Rechtsanwalt, Ihren Gemeindepfarrer, Ihren Testamentsvollstrecker und Ihren Totengräber.