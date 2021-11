ORF: Rauschende Champagner-Party im Lockdown

Autor: A.L. Bild: Screenshot Youtube “FPÖ-TV”

Schunkel-Schunkel für „Licht ins Dunkel“

Während die österreichische Zivilbevölkerung wochenlang in ihre vier Wände gesperrt wird, feiert die Regierungsspitze in den Hallen des Türkisfunks (früher: ORF) wilde Partys.

So etwa kürzlich infolge einer sogenannten „Spenden-Aktion“ für Licht ins Dunkel. Doch anstatt im selbsterfundenen „Babyelefanten“-Abstand zwischen Glaswänden an den Spenden-Telefonen zu sitzen, schunkelten und klatschten Bundeskanzler Schallenberg, Vizekanzler Kogler, die vermeintliche rote Oppositions-Ärztin Pamela Joy Rendi, die statt zur Regierung bloß zur wahren Opposition in Opposition steht, sowie Bundespräsident Alex van der Bellen samt Gattin im „Dancing-Star-Ballroom“ des österreichischen Rundfunks zu Rock- und Pop-Musik. Sie klatschen in die Hände, bewegen etwas unrhythmisch ihre Hinterteile und lachen und tanzen ausgelassen – ohne Maske und ohne Sicherheitsabstand.

Arbeitsminister Kocher fotografierte sogar das Gesäß einer vor ihm sitzenden Dame (es dürfte sich um Ministerin Edtstadler handeln), was im beigefügten Video nachgesehen werden kann.

Der Sender rechtfertigte das unrühmliche Spektakel schier damit, daß sämtliche Teilnehmer getestet worden seien und einen 2G-Nachweis erbracht hätten. Das ist insofern interessant, als diese Anforderungen für den Normalbürger nicht gelten: Selbst wenn jemand nämlich einen 2G-Nachweis erbringen kann und getestet ist, darf er, von Ausnahmefällen abgesehen, weder das Haus verlassen, noch ein Restaurant, ein Geschäft oder ein Theater besuchen; kann er auch gar nicht, weil alles geschlossen ist.

Und es darf wohl mit aller Entschiedenheit bezweifelt werden, dass der Ballroom von „Dancing Stars“ der neue Arbeitsplatz der Regierungsspitze ist, und es darf mit noch größerer Entschiedenheit bezweifelt werden, daß die Regierungsspitze das Schunkel-Konzert und der Arbeitsminister das Hinterteil einer Dame zur „körperlichen und psychischen Erholung“ benötigt, wie es in der Verordnung heißt.

Für FPÖ-Wien-Chef Nepp ist Kanzler Schallenberg längst rücktrittsreif: „Während der Kollege Nehammer mahnt und abstraft, feiert gleichzeitig seine Bundesregierung im ORF ohne Abstand, ohne Maske und vor allem ohne jeden Genierer.“ Die Schunkel-Gala mit Champagnergläser sei eine „Heuchelei“ und ein „Sinnbild der Pflanzerei“ jener Bevölkerung, die derweil zu Hause „eingesperrt“ gehalten werde.