Plattform des Vergessens

Manfred Tisal über Demenzanzeichen im Ibiza-U-Ausschuss

Wenn die Windungen im Hirn nicht mehr das hergeben, was man von ihnen erwartet, ist es besorgniserregend.

In der Medizin ist von Alzheimer die Rede, einer neurodegenerativen Erkrankung, die in ihrer häufi gsten Form bei Personen über dem 65. Lebensjahr auftritt und durch zunehmende Demenz gekennzeichnet ist. Relativ selten treten Symptome dieser Krankheit erfahrungsgemäß bei jüngeren Personen auf. Möchte man glauben. Der Ibiza-U-Ausschuss, Aufklärungsgremium eines „Jahrhundertskandals“, der tiefe Einblicke in die Abgründe politischer Machenschaften erlaubt, lässt auch andere Folgerungen zu. Auch Jungpolitiker scheinen mit Demenz und damit Alzheimersymptomen im Clinch zu liegen.

Gernot Blümel, politisch legitimierter Staatsvermögensverwalter, sprich Finanzminister, hat mit Fragen nichts am Hut und beantwortet diese einfach mit „Das habe ich vergessen.“ Mehr als 80 Mal haben die Mitglieder des Untersuchungsausschusses diese oder ähnliche Worte zu hören bekommen. Hat er wirklich alles vergessen? Viele Bürger bezweifeln das. Sie kommen zu dem Schluss, dass Blümel etwas zu verbergen hat. Er weiß womöglich einfach mehr, als er zu sagen gedenkt. Aber: Ist vergessen strafbar?

Es geht ja nicht um ein Alibi für die Zeit, in der eine Straftat begangen wurde, sondern einen Staatsskandal, der genau genommen nichts als den Ruf eines Landes und vor allem dessen Politiker geschädigt hat. Es sind vielmehr die Auswirkungen des Ibiza-Skandal, mit denen sich der Ausschuss beschäftigt.

Genauer betrachtet ein reines Politikum um Postenschacher, Auftragsvergaben, Mauscheleien, Korruption und Parteien-Hickhack. Das Video, mit dessen Ausschnitt wir monatelang in allen Medien fast penetriert wurden, steht längst nicht mehr im Mittelpunkt der Untersuchungen.

Auch nicht die im Verborgenen lachenden Auftraggeber, Regisseure, Detektive, Lockvögel und Spitzelspezialisten, die sich dabei dumm und dämlich verdient haben. Casino, Novomatic und andere Geldgeber, Sponsoren, Unterstützer und Parteimäzene, bekannt oder unbekannt, haben „Ibiza“ längst abgelöst. Selbst ausschussintern herrscht weder Frieden noch Einigkeit. Und ständiges Vergessen.

Selbst der Ausschuss hat vergessen, wozu er eigentlich eingesetzt wurde. Den ganzen Ausschuss könnte man vergessen, wären da nicht einige Punkte, die einer Aufklärung bedürfen, obwohl sie mit Ibiza selbst eigentlich nichts mehr zu tun haben. Gemessen an dem, was der Ausschuss und alles drum herum den Steuerzahler kostet, sind die zu erwartenden Strafen für etwaige Missetäter fast ein Klacks.

Bleibt nur zu hoffen, dass Blümel nicht auch noch vergisst, was er der Bevölkerung versprochen und den Opfern der Coronakrise schuldig ist. Derzeit sieht es fast so aus, als wäre es in vielen Fällen der Fall. Aber wie heißt es so schön, Opfer vergessen nie.

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist,

[Autor: – Bild: Parlamentsdirektion / Johannes Zinner Lizenz: –]