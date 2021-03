Protokoll der Sitzung des Corona-Krisenstabes

Reaktionäres Tagebuch

Doskozil: Wann können wir endlich anfangen?

Anschober: Pst! Der Prognostiker muss die Auspizien ungestört lesen.

Der Prognostiker betrachtet ein angerotztes Staberl.

Nehammer: Pst! Das ist das letzte Teststäbchen des Mediums.

Kaiser: Und wer genau hat die Köstinger zum Medium auserkoren?

Kogler: Pst! Wenn Du die hochheilige Handlung störst sind die Auspizien ungünstig.

Doskozil: Ich werde gleich ungünstig gewogen sein, wenn nicht gleich was weiter geht.

Ludwig: Dito.

Anschober: Pst! Der Prognostiker scheint das Wort an uns richten zu wollen.

Kaiser: Wird auch Zeit.

Prognostiker: Ich habe die Auspizien geschaut. Das Virus zürnt. Die Zeichen sind ungünstig. Die Gastgärten müssen geschlossen bleiben. Der Handel muss schließen.

Doskozil: Wie lässt sich der heidnische Aberglaube eigentlich mit dem politischen Katholizismus vereinbaren?

Nehammer: Schweig Ungläubiger! Der Heilige Vater persönlich heißt die Prognostik gut.

Kaiser: Spanische Inquisition war auch so eine Geschichte.

Kogler: Pst! Der Prognostiker hat mit seiner Prognostik noch nicht geschlossen.

Prognostiker: Das Virus zürnt. Es fordert Opfer. Testen, testen, testen!

Kurz: Der Augur, äh der Prognostiker hat gesprochen. Er hat uns den Willen der Kanzlerin, äh des Virus kundgetan. Schließungen, Sperrungen, Testungen.

Ludwig: Seid ihr noch ganz echt?

Doskozil: Und über Burgenländer werden Witze gemacht.

Kaiser: Sogar beim Fasching wäre das mittlerweile ein schlechter Scherz.

Blümel: Soll ich wirklich noch einmal die Kontoauszüge vom letzten Finanzausgleich herausholen?

Kaiser: Ostern ist man eh gerne daheim.

Doskozil: Warum immer dieser Stress in den Einkaufszentren.

Ludwig: Ausgemacht. Wir machen eine Osterruhe …

