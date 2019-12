Reaktionärer Adventkalender IV

Die Straßen sind bereits weihnachtlich geschmückt. Die Werbeindustrie rüstet bereits für die Adventssamstage. Christkindlmärkte sind gerüstet mittels Anti-Terror-Poller. Punsch, Kekse und Co. sorgen für besinnliche Stimmung.

Die lieben Kleinen sind am Verfassen ihrer Briefe an das Christkind bzw. an den Weihnachtsmann. Je nach Konfession sowie Region. In den deutschsprachigen Gebieten, wo die katholische Konfession überwiegt, überlegen sich die Kinder zudem, was sie dem Nikolaus vorsingen, vordichten etc.

Unterdessen übersandte die OECD die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie. Als Informationsgrundlage für Christkind, Nikolaus und – ja leider auch – für den Krampus.

Die Bilanz liest sich kurz zusammengefasst folgendermaßen:

Lesen: OECD 493, Deutschland 498, Österreich 484

Rechnen: OECD 494, Deutschland 500, Österreich 499

Naturwissenschaften: OECD 489, Deutschland 503, Österreich 490

Das Ranking im Vergleich zu den beiden letzten Jahrzehnten:

OECD: Schlechtestes Ergebnis beim Lesen. Zweitschlechtestes Ergebnis beim Rechnen. Schlechtestes Ergebnis in Naturwissenschaften

Deutschland: Drittbestes Ergebnis beim Lesen, aber massiver Absturz. Schlechtestes Ergebnis beim Rechnen. Schlechtestes Ergebnis in Naturwissenschaften

Österreich: Zweitschlechtestes Ergebnis beim Lesen. Drittschlechtestes Ergebnis beim Rechnen. Schlechtestes Ergebnis in Naturwissenschaften

Der Verfasser dieser Zeilen maßt sich die Formulierung einer Fragestellung an, welche alle drei Gebiete umfasst.

China ist verantwortlich für den Ausstoß von etwa 30 Prozent des weltweiten CO 2 Aufkommens. Die USA für etwa 15 Prozent. Europa für etwa für 10 Prozent. Deutschland für 2 Prozent. Österreich für 0,2 Prozent.

Angenommen der weltweite CO 2 Ausstoß hat Auswirkungen auf das Klima der Erde.

Welche Auswirkungen hätte die sofortige, totale Klimaneutralität Österreichs?

Welche Auswirkungen hätte die sofortige, totale Klimaneutralität Deutschlands?

Welche Auswirkungen hätte die sofortige, totale Klimaneutralität Europas?

A: Die Bevölkerung würde in die Wälder zurückkehren und sich von Beeren, Wurzeln sowie Kräutern ernähren. Städte, Siedlungen, Infrastruktur würden verfallen. Die Sterblichkeit rapide ansteigen und die Population radikal zurückgehen. Ebenso die Zivilisation.

Die Auswirkungen auf das Klima wären nicht existent, da der Ausfall Europas durch den weiteren Anstieg Chinas, Indiens etc. kompensiert wird.

B: Europa würde einen wichtigen Beitrag zur symbolhaften Vorbildwirkung leisten und ein Umdenken in den anderen Industrie- bzw. Schwellenländern herbeiführen.

Der Planet ist gerettet.

Die Beantwortung dieser Frage erfolgte in den vergangenen Monaten jeden Freitag. So ferne es sich um Freitage außerhalb der Ferien bzw. außerhalb von Feiertagen handelte.

Die Beantwortung erfolgte per pedes. Sie gingen auf die Straße um die Forderung der Fragestellung von der Politik zu verlangen und die Auswirkungen mit Punkt B zu beantworten.

Somit besteht zwischen der rapiden Abnahme der Kompetenzen bei Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften sowie der Hysterie, welche sich im Zuge von Fridays for Future sowie Extinction Rebelion, entfaltet hat, ein so genannter Kausaler Nexus.

Gerade diese Generation sollte keine einzige Stunde Unterricht versäumen.

Nachdem jedoch kein 15-jähriger von alleine auf derart abstruse, utopische sowie irreale Gedanken kommt und man den Umstand einbeziehen muss, dass UNO, EU, die Mehrheit der westlichen Regierungen, Medien, Gewerkschaften, Lehrervertretungen etc. die Kinder regelrecht auf die Straße getrieben haben, ein Vorschlag zur Güte:

Der Nikolaus erklärt den Kindern, dass keinerlei Anlass zur Hysterie, Panik oder Weltuntergangsängsten besteht.

Und der Krampus marschiert in die Bildungsministerien, Umweltministerien, Energieministerien, Direktionen, Lehrervertretungen etc. Und macht Kehraus…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Lëa-Kim Châteauneuf Lizenz: CC BY-SA 4.0]