Roter Postenschacher

Auch Sidlo-Vorgänger negativ beurteilt

Wochenlang zieht man nun über die FPÖ her, weil es einen krummen Deal um die Bestellung Peter Sidlos, des Vorstandsdirektors der „Casinos Austria“, gegeben haben soll. Nun, dass Parteien Vertrauensleute in staatliche Positionen setzen, ist nichts Neues. War die Republik bisher schwarz-rot, so gibt’s nun eben auch einige der FPÖ nahestehende Personen in Führungsfunktionen. Muss auch sein, denn wie sonst soll man ein Programm umsetzen, wenn lauter Quertreiber das Sagen haben. Dennoch sollte es aber auch an Qualifikation nicht mangeln. Auf den ersten Blick scheint bei Sidlo da alles in Butter: Jus Studium, später Tätigkeiten mit Schwerpunkt auf Finanz- und Kapitalmarktrecht. Ressortleiter beim börsennotierten Immo-Konzern „conwert“. Vorstand der „sigma Investments“.

Werfen wir nun hingegen einen Blick auf die Berufslaufbahn von Sidlos Vorgänger als Casino-Vorstandsdirektor, auf Dietmar Hoscher: Volkswirtschafts-Studium an der Uni Wien. Mitarbeiter im Ludwig-Boltzmann-Institut. Später Klubsekretär des SPÖ im Parlament. Ministersekretär der SPÖ. Dann erst kam er zum Glücksspiel.

Und nun fragt man sich: Warum soll eine Finanzfachmann, der sich über längere Zeit hinweg erfolgreich in der Privatwirtschaft bewiesen hat, weniger qualifiziert sein, als ein hochgedienter roter Parteifunktionär, der übrigens auch eine Zeit lang im quotenschwachen ORF ohne nennenswerte Umstrukturierungen den Stiftungsrat anführte.

Das sah übrigens auch der Personalberater Egon Zehnder so. Hoschers „bisheriger Führungsstil“ stehe „gerade auch im Kontext der notwendigen Digitalisierung nicht für ein mutiges Change Management als Garant für eine rasche Veränderung und Dynamisierung der Unternehmenskultur im Sinne einer notwendigen Basis für die rasche Anpassung an neue Marktgegebenheiten“.

Tja, wo blieben sie nur, die großen Schlagzeilen auf den Titelblättern der objektiven, österreichischen „Qualitätsmedien“?

[Autor: A.L. Bild: www.wikipedia.org/Antoine Taveneaux Lizenz: CC BY-SA 3.0]