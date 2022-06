Autor: A.R. Council.gov.ru L

Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa wird im Westen bewusst verschweigen, wo überall die für die Ukraine gedachten Waffenlieferungen letzten Endes landen.

“Teile der Waffenlieferung für die Ukraine wurden bereits auf den Balkan geschmuggelt”, so Sacharowa. Bei Interpol läuten bereits die Alarmglocken.

Der Westen ignoriere gekonnt die Tatsache, dass Waffenlieferungen in die Ukraine unweigerlich zu einer Ausweitung des Waffenschwarzmarktes führen würde, so die Sprecherin weiter. „Einige Waffen aus der Ukraine wurden bereits nach Bosnien und Herzegowina, Albanien und in den Kosovo geschmuggelt”.

Sacharowa geht noch weiter: “Sie (der Westen) glauben, dass dies ein One-Way-Ticket sei. Sie glauben, dass sie jetzt veraltete Waffen loswerden, indem sie sie in die Ukraine oder Drittländer liefern.“. Sie kritisiert damit, dass es niemand in Erwägung ziehen würde, deswegen die USA und zahlreiche einflussreiche private US-Militärunternehmen zu sanktionieren.

Immer mehr wird somit offensichtlich, warum die EU über russische Medien eine Nachrichtensperre durchziehen möchte. Das allerdings gelingt in diesen Zeiten nicht immer