Schlagzeilen zum Tag – 22. November 2019

Ermittlungen gegen FPÖ teilweise eingestellt

Laut FPÖ hat die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) ihre Ermittlungen in der Causa “Ibiza-Video” gegen die Fraktion eingestellt. Untersucht wurde, ob gemeinnützige Vereine verdeckte Spenden angenommen hätten. Damit ist die FPÖ wegen Beteiligung an Untreue und Abgabenhinterziehung freigesprochen. “Rein juristisch ist diese Causa damit abgeschlossen”, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker. Gespannt sei man auf die Ermittlungsergebnisse gegen Vereine aus dem Umfeld von ÖVP und SPÖ.

Hirscher Biographie: „Es gab Morddrohungen“

Am 25. November erscheint das Buch “Marcel Hirscher – Die Biografie”. Ein 300-Seiten-Rückblick auf alle schönen aber auch schrecklichen Zeiten seiner Karriere. Unter anderem wurde der vermutlich beste Ski Rennläufer bedroht:

„Es gab Morddrohungen gegen meine ganze Familie. Wir sind alle miteinander daheim gesessen, ich wurde von Leibwächtern bewacht und wir alle waren der Verzweiflung nah.”, hieß es in einem Auszug.

Landtagswahlen in der Steiermark

Am Sonntag, den 24. November, finden die vorgezogenen Landtagswahlen in der Steiermark statt. Und wie eine Umfrage der Boulevard Zeitschrift ÖSTERREICH (Research Affairs, 400 Befragte, 8.–14. 11.) zeigt: liegt die ÖVP mit 35 % klar vorne. Der Abstand zur zweitplatzierten SPÖ und drittplatzierten FPÖ mit 12 und 15 Prozentpunkten ist groß.

Zwar schließt der amtierende Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer keine Partei für Koalitionsverhandlungen aus. Wegweisend sagte er aber in Richtung FPÖ: „sie haben es wieder nicht geschafft, zur Staatspartei zu werden“. Naheliegend ist, dass sich die ÖVP auch in der Steiermark für eine liberal- linksgerichtete Regierung entscheiden wird. Ob sich eine Koaltion mit den Grünen ausgeht ist ungewiss, Umfragen für diese prognostizieren „nur“ 13 Prozent (ein Plus von 6,3 Prozentpunkten).

Krisen-Parteitag der CDU in Leipzig

Die von Problemen zerrüttete Partei steht heute vor großen Entscheidungen. Annegret Kramp- Karrenbauer und der ehemalige Fraktionschef Friederich Merz werden sich heute um die Kanzlerkandidatur duellieren. Karrenbauer, der Protegé Merkels wirkt geschwächt und muss sich gegen Merz wappnen, der heute eine Kampfrede geplant hat. Wenn sich die Union nicht für einen drastischen Kurswechsel ´für Deutschland´ entscheidet werden die Prozentpunkte bei kommenden Wahlen weiter purzeln.

willhaben gehackt

Die große österreichische Verkaufsplattform willhaben war Ziel eines Hacker-Angriffs. Telefonnummern und Kundendaten wurden entwendet. Das geht aus einem Nachricht des Willhaben-Supports hervor, das an einen Nutzer verschickt wurde: „Leider wurden auf willhaben in den vergangenen Tagen mittels großem technischen Know-how und hoher krimineller Energie eigentlich verborgene Telefonnummern ausgelesen, die zu keinem Zeitpunkt für andere willhaben-Nutzer einsehbar sind.“