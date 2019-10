Schlagzeilen zum Tag – 29. Oktober 2019

Trump: Afghanistan ist sicherer als Chicago

Der Polizeichef von Chicago, Eddie Johnson, hielt sich aufgrund von politischen Abneigungen von der Polizeikonferenz mit Donald Trump fern. In dieser warf der USA Präsident Johnson vor, seinen Job nicht zu machen: Trump verwies darauf, dass im vergangenen Jahr insgesamt 565 Menschen in Chicago ermordet worden seien und sagte über die Umstände folgendes: „Es ist peinlich für uns als Nation, überall auf der Welt reden sie über Chicago. Afghanistan ist ein sicherer Ort im Vergleich“.

Irak: Noch mehr tote Demonstranten

In der Nacht auf Dienstag starben Sicherheitskreisen zufolge mindestens 14 Menschen. 865 Personen wurden verletzt. Die im Zentrum des Landes gelegenen Schiiten-Hochburg Kerbala versinkt in einem Blutbad. Im südlichen Nassiriya erlagen drei Demonstranten ihren Verletzungen.

SPÖ Gemeinderat erschossen

Laut Oberstleutnant Sonja Stamminger von der Landespolizeidirektion Niederösterreich gab es einen Mord und einen anschließenden Selbstmord. Bei den Toten soll es sich um die 36-jährige Michaela L. und den 50-jährigen Werner H. aus Böheimkirchen handeln. Laut ersten Erkenntnissen dürfte die 36-jährige aus einem Beziehungsdrama heraus zuerst den SPÖ Gemeinderat H. und dann sich selbst erschossen haben.

Bürgerkrieg in Afghanistan: Friedenskonferenz in Peking

Die USA und China einigten sich zur Wiederaufnahme innerafghanischer Gespräche. In der am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der USA, Chinas, Russlands und Pakistans gaben die Vereinigten Staaten bekannt, dass die geplante Friedenskonferenz in Peking stattfinden solle. Neben Vertretern der Regierung in Kabul werden auch solche der Taliban teilnehmen, hieß es in der Erklärung.

Europäisches Daten-Netzwerk soll Ende 2020 starten

Die deutsche Bundesregierung möchte den Aufbau eines europäischen Cloud-Netzwerks im Kampf gegen die drohende Abhängigkeit von Anbietern aus China und den USA in die Gänge leiten.

Das boomende Geschäft in dem Speicherplatz, Software und Rechenleistung über das Internet bereitgestellt werden, wird von den bekannten US-Konzernen wie Amazon und Microsoft beherrscht. Daten gelten als digitaler Rohstoff der Zukunft – etwa bei Themen wie künstlicher Intelligenz oder auch bei der Datenanalyse zur Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs.

Deshalb soll im Frühjahr 2020 das “Projekt Gaia-X” gegründet werden, der Livebetrieb ist dann für Ende 2020 mit ersten Anbietern geplant. “Unser Ziel ist es, für Europa, seine Staaten, seine Unternehmen und seine Bürger die nächste Generation einer europäischen Dateninfrastruktur zu entwickeln”, heißt es in einer Pressemitteilung des deutschen Wirtschaftsministeriums.

Fäkalien-Attacke auf FPÖ-Zentrale in Innsbruck

Es ist nicht der erste Vorfall, bereits vor einem Jahr haben Unbekannte Exkremente auf den Eingangsbereich des Gebäudes geworfen. Am Dienstag wurde der Eingangsbereich wieder völlig verschmutzt. Ein FPÖ-Sprecher teilte gegenüber der „APA” mit, dass drei vermummte Täter auf dem Überwachungsvideo der Zentrale zu sehen seien.