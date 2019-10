Reaktionäre Rundschau II: Entdiabolisierung der extremen Linken – Verteufelung der gemäßigten Rechten…

Was täte der Bildungsbürger ohne Ö 1? Beethoven, Mozart, Schubert, Wagner, Chopin etc. Die Welt ist schnelllebig und stressig genug. Klassische Musik als Kontrapunkt zur Entspannung wie Entschleunigung ist höchst willkommen. Zwischendurch die aktuellste Literatur. Zwischendurch die aktuellste Hintergrundinformation. Wenn da nicht ein schwerwiegender Wermutstropfen wäre: Kommunismus!

Die besprochenen Bücher sind von linken Autoren. Sollte sich einmal ein rechter Autor einschleichen, wird er verrissen. Die Hintergrundinformationen stellen Linke im positiven Licht dar. Von Morales und Maduro über Macron bis Merkel. Sozialdemokraten werden nur noch mitleidig kommentiert. Hier treffen einander Linke und Rechte wenigstens. Jedoch wollen die einen mehr Kühnert und Julia Herr, die anderen mehr Sarrazin, Buschkowsky und Doskozil.

Über allem droht einer Gewitterwolke gleich der Klimawandel. Keine Spezies, kein Biotop, keine landwirtschaftliche Entwicklung, die nicht unter dem Aspekt des Klimawandels behandelt wird. Die afrikanische Riesenschnecke in Zeiten des Klimawandels. Das ostasiatische Mekongdelta in Zeiten des Klimawandels. Der niederösterreichische Weinbau in Zeiten des Klimawandels.

Dies mag man mit einem Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, wenn da nicht ein Punkt wäre: Die völlig kritiklose Verharmlosung der DDR zur Präparation der Einbindung der Linkspartei in den Cordon sanitaire. In Österreich gleichbedeutend mit der Einbindung von Grünen und Neos in eine Kurz-Regierung.

Da wie dort, wird der Weg ins regenbogenfarbene Elysium bereitet. Das Staatsfernsehen der DDR wird für einseitigen Journalismus kritisiert. Nicht als Propagandainstrument einer totalitären Diktatur. Der real existierende Sozialismus hätte noch ein wenig mehr Zeit benötigt. So wie Kuba, Nordkorea, die Sowjetunion etc. Am DDR-Staatsfernsehen war nicht alles schlecht…

Zeitgleich mit der Entdiabolisierung, Entradikalisierung sowie Salonfähigkeitserklärung der extremen Linken schreitet die Verteufelung, Extremisierung sowie Quarantänisierung der bürgerlichen Rechten voran.

Als Speerspitze eines neuen Autoritarismus schreiten die Universitäten voran. Schlimmer noch als 1968. Dass Bernd Lucke als Gründer der AfD und Kritiker des Euroschuldensozialismus ein diesbezügliches Opfer wird, überrascht weniger. Es sollte mehr denjenigen zu denken geben, die glauben mit Hilfe von „außersystematischer“ Distanzierung „systematische“ Anerkennung zu finden.

Was tatsächlich überrascht ist die hochschulpolitische Obstruktion gegenüber Lindner und de Maiziere. Wollen FDP und CDU an einer Koalition beteiligt sein, wo Jugend und Basis der Partner Vorlesungen, Auftritte und Reden der eigenen Exponenten mit Hilfe der sozialen Meinungsdiktatur unterbinden?

Die Antwort lautet: Ja, natürlich. Die Macht lässt die Grenzen zwischen Pragmatismus und Erbärmlichkeit verwischen. So schreiten Unionsminister sowie Freidemokraten unter Protest der Koalitionspartner zur Angelobung.

Wie es anders gehen könnte exerzieren derzeit die vielbelächelten sowie vielverspotteten Italiener vor. Cinque Stelle und Lega bildeten notgedrungen eine Regierung. Diese scheiterte. Cinque Stelle und Linke fanden wieder zueinander. Wenige Wochen danach folgte die zwischenzeitliche Beurteilung durch den Souverän. Dem italienischen Bürger. In der traditionell linken Hochburg Umbrien gewannen Lega, Fratelli d’Italia und Forza Italia in derartiger Höhe das Vertrauen des Souveräns, dass an der zukünftigen politischen Ausrichtung Italiens kein Zweifel mehr bestehen kann. Sobald der Souverän das Machtwort endlich sprechen darf.

Der Ausgang der Wahl war derart eindeutig, dass die Berichterstattung über Thüringen und Argentinien um ein Vielfaches interessanter erscheinen musste.

Vielmehr erscheint die Radikalisierung der Vernunft vernünftiger. Broder und Tichy werden von den Grünen als Stichwortgeber der Extremisten verunglimpft. Steven Smith, der Afrikaexperte, der vor 150 Millionen Zuwanderern warnt, wird verunglimpft, weil er Huntington und Kaplan zitiert. Beides gemäßigte Demokraten bzw. Unabhängige. Ein israelischer Klimaforscher darf nicht bei „Bloomberg“ und „Forbes“ veröffentlichen. Er beweist, dass es einen Zusammenhang zwischen CO 2 und Erderwärmung gibt. „Bloomberg“ und „Forbes“ sind „konservative“ Medien…

Die Koordinatensysteme verschieben sich. Die rechten Medien werden immer linker. Die konservativen Parteien werden immer linker. Die Realität und die Fakten werden immer rechter. Und mit ihnen die Bürger…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/VolkshilfeÖsterreich Lizenz: CC BY-SA 4.0]