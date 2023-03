Schweiz: 56 Prozent für Kernenergie

Autor: G.B. Bilder: Wikipedia/Schölla Schwarz Lizenz: CC BY 3.0

Bei den Eidgenossen erlebt laut Umfrage die Nuklearkraft eine Renaissance

Wie Naturkatastrophen und Kriege als Katalysatoren oder sogar als Wendepunkte in der Politik und der Gesellschaft wirken, lässt sich anhand der jüngsten Atomstromdiskussion in der Schweiz beobachten. Haben 2017 noch 58 Prozent der Eidgenossen für einen Baustopp neuer Atomkraftwerke votiert, sprechen sich heute in Umfragen große Mehrheiten für eine Verlängerung der nuklearen Energiegewinnung aus. Ja, sogar für einen Neubau und damit weiteren Ausbau.

Damit liegen die Schweizer im internationalen Trend. Aktuell befinden sich 422 Atomkraftwerke im Betrieb. 57 weitere befinden sich im Bau. 100 sind geplant. Davon stehen über 100 in Europa und weitere etwa 100 in den USA. Die Planungen bezüglich Ausbaus dominieren jedoch hauptsächlich Indien, China und Russland.

Dem Ukrainekrieg und der massiven Teuerung, angetrieben durch steigende Energiepreise, geschuldet, findet in europäischen Ländern ein Umdenken statt. In unterschiedlichen Intensitäten. Deutschland möchte die letzten drei von ursprünglich 16 AKWs – Fukushima sei „Dank“ – zumindest bis April weiterbetreiben. Belgien verschiebt seinen Ausstieg bis 2035. Frankreich plant sechs neue Reaktoren und Polen möchte massiv in die Kernenergie investieren und einsteigen.

Währenddessen haben die Eidgenossen eine Initiative lanciert, um den Bau neuer Kraftwerke wieder zu ermöglichen und somit den Entscheid von 2017 wieder umzukehren. Immerhin 56 Prozent der Stimmbürger sprechen sich dafür aus. Und dies bei einem Sample von 9.000 Befragten, welche das Demoskopieinstitut Sotomo für den „Blick“ ausgeführt hat. Dass die SVP mit Albert Rösti den Energieminister stellt, dürfte eine einmalige Gelegenheit für die Initiative „Jederzeit Strom für alle“ sein. Die Zeit drängt, wenn man bedenkt, dass in Europa für Planung und Bau eines Kernkraftwerks zehn bis 15 Jahre veranschlagt werden müssen.