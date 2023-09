Sky-Shield ist zu hinterfragen

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/Michael Lucan Lizenz: CC BY-SA 4.0

FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl macht in einer Presseaussendung auf ein äußerst kontroverses Thema aufmerksam: die Teilnahme Österreichs am Sky Shield-Projekt der NATO. Seine Sorge um die Wahrung der immerwährenden Neutralität Österreichs ist verständlich, auch seine Kritik am Einsatz von zwei Milliarden Euro Steuergeld für dieses Vorhaben ist durchaus berechtigt