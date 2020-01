SPD schafft sich ab

Sarrazin-Ausschluss

Es gibt Formen des Suizids, welche einfach nur noch ungläubiges Staunen hinterlassen, ob der Radikalität vermengt mit der Unbeschwertheit des selbst gewählten vorzeitigen Ausscheidens aus dem Diesseits.

Sprengstofflaster rammt Staudammmauer. Bombenbeladenes Flugzeug rast in Gebirgswand. Öltanker nimmt Kurs auf Riffformation.

So oder so ähnlich könnten die Schlagzeilen lauten analog zu dem, was die SPD im Moment begriffen ist zu tun.

Am Abend des 22. Jänners verlautete man den Parteiausschluss von Thilo Sarrazin. Der ehemalige Finanzsenator von Berlin hat 2010 sein erstes umstrittenes Buch veröffentlicht. „Deutschland schafft sich ab.“

Die ungezügelte wie unkontrollierte Zuwanderung aus der dritten Welt und kulturfremden Gebieten, gepaart mit der Unfähigkeit der Behörden wie der Bildungseinrichtungen diese zu Massen zu integrieren, wird Deutschland in der zweiten des Jahrhunderts in ein Land verwandeln, welches nicht mehr Deutschland ist.

In weiteren Büchern untermauerte und erweiterte er seine Thesen. Zum Euro, zum Tugendterror, zur Islamisierung. Seine Thesen als solches konnte niemand mit Hilfe von Fakten widerlegen.

Lediglich ideologische Scheuklappen wie moralistischer Wahrheitspolizei wurden ihm entgegengesetzt.

Daher ist es der SPD auch nicht gelungen Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Erst jetzt mit dem Argument seines Auftritts bei der FPÖ glaubt man ausreichende Handhabe gefunden zu haben.

Am 23. Jänner erfuhr Sarrazin von dem Beschluss. Er zeigte sich wie immer: Knochentrocken, Faktenorientiert, Unbeeindruckt. Ein Preuße durch und durch.

Das Ausschlussverfahren wird er anfechten. Durch alle Instanzen.

Am Ende verbleibt nurmehr die Frage, warum sich Sarrazin dies antue. Er braucht die Partei nicht. Geld hat er selbst genug verdient. AfD, Werte-Union und andere warten mit offenen Armen. Aufmerksamkeit hätte er auch dort.

Sarrazin will ein Exempel statuieren. Dass seine Thesen im Einklang mit seiner politischen Heimat stehen. Aber die SPD nicht mehr im Einklang mit ihrer politischen Heimat.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Lesekreis Lizenz: CC0]