Studie beleuchtet die kostspieligen Folgen der deutschen Energiewende

Zu Beginn des neuen Jahrtausends setzte Deutschland mit der „Energiewende“ ehrgeizige Ziele zur Umstellung auf erneuerbare Energiequellen. Diese Politik führte zu einer beeindruckenden Reduktion der Kohlenstoffemissionen um 25 Prozent bis zum Jahr 2022 im Vergleich zu 2002 und förderte massiv den Ausbau von Solarenergie und Windkraft. Doch diese Erfolge hatten ihren Preis, wie eine aktuelle Studie im „International Journal of Sustainable Energy“ darlegt.

Die Analyse legt dar, dass die Entscheidung, die sicheren, CO2-freien Kernkraftwerke Deutschlands schrittweise stillzulegen – ein lang gehegtes Ziel umweltbewusster Aktivisten aus Angst vor den zwar geringen, aber vorhandenen Risiken der Kernenergie –, erhebliche finanzielle und ökologische Kosten verursacht hat. Im Jahr 2002 lieferten Kernkraftwerke noch etwa ein Fünftel des deutschen Stroms; 2023 war diese Zahl auf null gesunken. Der allgemeine Glaube, dass kostengünstige Wind- und Solarenergie die Lücke problemlos füllen könnten, erwies sich als Trugschluss. Kernkraftwerke bieten verlässliche „Baseload“-Energie – Strom, der konstant verfügbar ist, im Gegensatz zur flüchtigen Natur erneuerbarer Energiequellen.

Um die Zuverlässigkeit des Stromnetzes, die in einer fortgeschrittenen Volkswirtschaft wie Deutschland unerlässlich ist, zu gewährleisten, mussten fossil befeuerte Kraftwerke, die Kohle und Naturgas verbrennen, die Defizite von Wind und Sonne ausgleichen. Das Resultat dieser politischen Kurzsichtigkeit ist ein deutlich teureres Stromnetz.

Die neue Analyse zeigt, dass die Deutschen durch den Erhalt ihrer Kernkraftwerksflotte von 2002 bis 2022 rund 600 Milliarden Euro hätten einsparen können. Die hohen Kosten resultieren nicht nur aus den Baukosten für erneuerbare Energien, sondern auch aus teuren Netzwerk-Upgrades und Subventionen. Unter Beibehaltung der Kernkraft hätten ähnliche Reduzierungen der CO2-Emissionen erreicht werden können.

Jan Emblemsvåg, Professor für Bauingenieurwesen an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU) und Urheber der Analyse, stellte in einer weiteren Betrachtung die hypothetische Frage, was passiert wäre, wenn Deutschland die für erneuerbare Energien ausgegebenen Mittel stattdessen in den Bau neuer Kernkraftwerke investiert hätte. Seinen Berechnungen zufolge hätten die Deutschen ihre Kohlenstoffemissionen um weitere 73 Prozent über die Einschnitte von 2022 hinaus senken und dabei 330 Milliarden Euro im Vergleich zu den enormen Kosten der Energiewende einsparen können.

Die Ergebnisse dieser Studie sollten für Politiker weltweit, die eine Dekarbonisierung ihrer Stromnetze anstreben, eine wichtige Lehre sein.