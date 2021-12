Studie bestätigt: Corona-Massenimpfungen können Ansteckungen nicht aufhalten

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Streunerich

Auch „vollständig Geimpfte“ sind von erheblicher „epidemiologischer Bedeutung“

Corona-Impfungen halten nicht, was Politik und Pharmalobby versprechen und bieten einen nur eingeschränkten Schutz vor einer Ansteckung. Zu diesem Ergebnis kommen nicht „Coronaleugner“, „Schwurbler“ oder „Aluhut-Träger“, sondern Wissenschafter in einer im renommierten Fachmagazin „The Lancet“ veröffentlichten Studie. Demnach steigt die „epidemiologische Bedeutung“, also das Ansteckungspotential der gegen Covid-19 geimpften Bevölkerung.

Die Wissenschafter schreiben, es wurde erwartet, dass hohe Covid-19-Impfraten der Bevölkerung die Zahl der möglichen Übertragungsquellen und damit die Belastung von Corona-Erkrankungen reduzieren würden. Jüngste Daten zeigten hingegen, dass die epidemiologische Bedeutung von geimpften Personen zunehme.

Als Bespiel wird das Vereinigte Königreich genannt, wo die Rate bei Infektionen in Haushalten bei vollständig geimpften Personen ähnlich hoch ist wie bei ungeimpften (25 Prozent bei Geimpften gegenüber 23 Prozent bei Ungeimpften).

Ähnlich ist die Lage in der Bundesrepublik Deutschland: In unserem nördlichen Nachbarland lag die Zahl der symptomatischen Corona-Fälle bei vollständig geimpften Personen im Alter von 60 Jahren und älter am 21. Juli 2021 bei 16,9 Prozent. Seitdem stieg dieser Anteil von Woche zu Woche und lag am 27. Oktober 2021 bei 58,9 Prozent. Das sei, so die Forscher, „ein klarer Beleg für die zunehmende Bedeutung von vollständig Geimpften als mögliche Quelle einer Übertragung“. Im Vereinigten Königreich wurden in den Kalenderwochen 39 bis 42 insgesamt 100.160 Corona-Fälle bei Bürgern über 60 Jahre verzeichnet. Davon waren 89.821 bzw. 89,7 Prozent vollständig geimpft.

Der „Lancet“-Artikel berichtet zudem über einen Fall aus Israel. Dort kam es in einem Krankenhaus zu einem Corona-Ausbruch, von welchem 16 Beschäftigte im Gesundheitswesen, 23 Patienten und zwei Familienangehörige betroffen waren. Die Quelle war ein „vollständig geimpfter Covid-19-Patient“.Laut Studie erkrankten 14 der vollständig geimpften Patienten schwer oder starben, während die zwei ungeimpften Patienten einen leichten Krankheitsverlauf hatten.