Syrien: Aleppo vollständig von islamistischen Terroristen befreit

Im Kampf um Idlib stehen die USA einmal mehr auf der Seite der Islamisten

Wie syrische Staatsmedien berichten, hat die syrische Armee von Präsident Baschar al-Assad die Millionenstadt Aleppo im Nordwesten des Landes zur Gänze von islamistischen Terroristen befreit. Dies wurde auch von der ominösen „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ bestätigt.

Bisher wurde Teile von Aleppo von islamistischen Terroristen, die von westlichen Systemmedien verharmlosend als „Rebellen“ bezeichnet wurden, besetzt gehalten. Aber nun konnte die syrische Armee, nicht zuletzt dank der tatkräftigen Unterstützung Russlands, den Dschihadisten den Garaus machen.

Die Zurückdrängung der Islamisten fällt aber nicht überall auf Zustimmung. So gilt etwa die Türkei von Recep Tayyip Erdogan als Partner der Islamisten. Und eindeutig positioniert hat sich nun auch Donald Trump. In einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan forderte der US-Präsident Russland auf, die Unterstützung für die rechtmäßige syrische Regierung von Präsident Assad einzustellen.

Derzeit führt die syrische Armee eine Offensive gegen die ebenfalls im Nordwesten des Landes gelegene Stadt Idlib, die als letzte Hochburg der Islamisten gilt. Wie das Nachrichtenportal southfront.org schreibt, sind in der Region 10.000 bis 20.000 Islamisten aus Xinjang, einer mehrheitlich von Moslems bewohnten Provinz in Westchina, aktiv. Diese Gruppe sammelt in Syrien „Kampferfahrung und Ressourcen für Angriffe in China und Zentralasien“ und verfolgt „das Ziel, ein Kalifat in der chinesischen Region Xinjiang und schließlich in ganz Zentralasien zu schaffen“. Ob das im Interesse Europas liegt, muss bezweifelt werden.

In Idlib lebte übrigens vor Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs 2011 „eine bedeutende christliche Minderheit, die aus offensichtlichen Gründen bis 2020 fast vollständig verschwunden ist“. Das heißt, die Christen flüchteten oder wurden von den Islamisten, den Verbündeten der Türkei und der USA, vertrieben oder ermordet.

