Trotz der Rüge des IWF: Simbabwe verkauft in erster Ausgabe goldgedeckte digitale Tokens im Wert von 14 Millionen Dollar

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/JeffDahl Lizenz: CC BY-SA 4.0

Vor zwei Wochen hat Simbabwe, die lokale Währung vor weiterer Abwertung gegenüber dem US-Dollar versucht zu stabilisieren: Die Zentralbank von Simbabwe hat eine goldgedeckte digitale Währung eingeführt, die als gesetzliches Zahlungsmittel im Land dienen soll.

Zur Hintergrundinformation: Simbabwe kämpft seit über einem Jahrzehnt gegen Währungsinstabilität und Inflation. Im Jahr 2009 übernahm das Land nach einer Phase der Hyperinflation den US-Dollar als Währung. Im Jahr 2019 wurde der simbabwische Dollar wieder eingeführt, um die schwächelnde Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

Im vergangenen Jahr beschloss die Regierung, wieder den US-Dollar zu verwenden, um den stark steigenden Preisen im Land entgegenzuwirken.

Und nun ermöglicht der jüngste Plan der Zentralbank, dass geringe Beträge in simbabwische Dollar gegen den digitalen Gold-Token eingetauscht werden können, um mehr Simbabwern eine Absicherung gegen Währungsinstabilität zu ermöglichen.

Natürlich hat dies den IWF stark verärgert (der seine von Schulden getriebene Kontrolle über das Land verlieren könnte, wenn dieser Plan erfolgreich ist): Eine sorgfältige Bewertung sollte durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Vorteile dieser Maßnahme die Kosten und potenziellen Risiken überwiegen, einschließlich makroökonomischer und finanzieller Stabilitätsrisiken, rechtlicher und operationeller Risiken, Risiken der Regierungsführung und Kosten von aufgegebenen Devisenreserven…

Der in Washington ansässige Kreditgeber forderte die Behörden des südafrikanischen Landes stattdessen auf, konventionelle Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen zu ergreifen (d.h. leihen und wirtschaftlich erpresst zu werden).

Dennoch begann die Zentralbank am Montag, digitale Tokens an Investoren zu verkaufen, wobei der Mindestpreis für Einzelpersonen bei 10 Dollar und für Unternehmen und andere Organisationen bei 5.000 Dollar lag. Dies ist Teil der Bemühungen, die Nachfrage nach US-Dollar zu verringern, die mittlerweile die lokale Währung als bevorzugte Währung für Transaktionen abgelöst haben.

Und nun liegen die ersten Ergebnisse vor:

Simbabwe hat fast 140 Kilogramm seiner Goldreserven verwendet, um den ersten Verkauf seiner digitalen Währung abzudecken. Die Zentralbank erhielt 135 Anträge im Wert von 14 Milliarden simbabwischen Dollar (12 Millionen Dollar), um den goldgedeckten digitalen Tokens zu erwerben, Am 18. Mai ist eine zweite Auktion geplant.

Es scheint, dass der Markt den Prozess zunächst testet, bevor er sich dazu entschließt, bedeutende Zim$ in goldgedeckte Tokens umzuwandeln. Dennoch ist das ein durchaus respektables Ergebnis für die erste Woche.

Wie bereits erwähnt, hat die Krypto-Adoption aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen in vielen afrikanischen Ländern zugenommen.

Laut Chainalysis ist der Nahe Osten und Nordafrika die am schnellsten wachsende Region in Bezug auf die Krypto-Adoption, insbesondere im Bereich der grenzüberschreitenden Überweisungen, mit über 566 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen zwischen Juli 2021 und Juni 2022, was einem Anstieg von 48% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Simbabwe hat mit der Einführung der goldgedeckten digitalen Tokens einen mutigen Schritt unternommen, um seine Währungsprobleme anzugehen. Die Tatsache, dass die erste Ausgabe erfolgreich war und auf großes Interesse stieß, zeigt, dass es eine Nachfrage nach alternativen Zahlungsmitteln gibt, insbesondere angesichts der anhaltenden Währungsinstabilität und Inflation.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung des digitalen Gold-Tokens in Simbabwe gestalten wird und ob er tatsächlich dazu beitragen kann, die wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes zu bewältigen. Die Reaktion des IWF zeigt jedoch, dass dieser Schritt nicht ohne Kontroversen und Bedenken ist.

Die Zentralen Banken geraten jedenfalls ins Schwitzen.