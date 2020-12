Über 100.000 Unterschriften

Österreicher gegen Impfzwang!

Würde es sich um ein Volksbegehren handeln, müsste es längst im Parlament behandelt werden. Über 100.000 Bürger haben sich noch vor Weihnachten gegen die Zwangsphantasien der türkis-grünen Bundesregierung und einzelner Landeshauptleute ausgesprochen und die von der FPÖ initiierte Petition „Nein zum Impfzwang“ unterzeichnet.

Und das, obwohl die auslagenstärkste österreichische Tageszeitung, die „Krone“, tagtäglich die Corona-Angst schürt und Impfpropaganda betreibt. Bis hinauf zum „Krone“-Veteran Michael Jeannée, der etwaige Nebenwirkungen schon im Vorfeld kleinredet: „Ich soll mich nicht impfen lassen, aus Angst vor Nebenwirkungen? Halsweh, Durchfall, geröteter Arm und Müdigkeit?? Mir doch völlig egal.“ Na dann! Bei so viel Gleichgültigkeit kann man‘s aber gleich bleiben lassen, denn dann müsste einem eigentlich auch das Virus egal sein – aber bitte!

FPÖ-Chef Norbert Hofer jedenfalls zeigt sich erstaunt und erfreut über den breiten Zuspruch aus allen Schichten der Bevölkerung: „Wir sind unglaublich dankbar und stolz, dass wir heute mitteilen können, dass schon über 100.000 Menschen unsere Online-Petition „Nein zum Impfzwang“ auf www.impfzwang.at unterschrieben haben. Das ist ein starkes und deutliches Zeichen für eine freie Entscheidung jedes einzelnen Bürgers zur Corona-Impfung.“

Doch die Petition läuft noch weiter. Bei den 100.000 Unterschriften handelt es sich nur um ein Zwischenergebnis. Und werden umso mehr werden, je willfähriger die Regierung Zwangsmaßnahmen gegen den Willen der Bürger ergreift. Man sollte sich dort überlegen, ob es nicht sinnvoller und einladender wäre, auf Eigenveranwortung und Freiwilligkeit zu setzen, als Drohkulissen aufzubauen.

Eine kürzlich publizierte Umfrage gibt der FPÖ Recht: Eine Mehrheit der Österreicher zeigt sich mittlerweile skeptisch gegen die Impfmaßnahmen der Bundesregierung. Das liegt wohl weniger am Impfstoff selbst als vielmehr am fatalen öffentlichen Bild der unkoordinierten Corona-Regierung, am massiven Vertrauensverlust gegenüber Kurz, Anschober und Nehammer.

[Autor: A.T. Bild: Screenshot “Impfzwang.at” Lizenz: –]