Autor: B.T. Bild: Wikipedia/U.S. Secretary of Defense

US-Kriegstreiberei gegen Russland könnte verheerende Folgen für die Ukraine haben

Die gegen Russland gerichtete Kriegstreiberei der USA könnte für die Ukraine verheerende Folgen haben. Wie der konservative Sender Fox News berichtete, teilte der Vorsitzende der Vereinigten Generalstabschefs, General Mark Milley, Abgeordneten mit, dass im Falle einer umfassenden russischen Invasion in der Ukraine die Hauptstadt Kiew innerhalb von 72 Stunden fallen könnte. Oder anders ausgedrückt: Für die Vereinigten Staaten ist die Ukraine im geopolitischen Schachspiel mit Russland nichts mehr als ein Bauer, dessen Schicksal Washington offenkundig nicht näher kümmert.

Fox News berief sich in dem Bericht auf nicht näher genannte Kongressquellen. Milley tätigte seine Äußerung gegenüber den Abgeordneten im Rahmen einer Klausurtagung, die am 2. und 3. Februar stattgefunden hat. Milley schätzt, so der Nachrichtensender, dass eine groß angelegte russische Invasion in der Ukraine nicht nur innerhalb von drei Tagen zum Fall Kiews führen, sondern auch „den Tod von 15.000 ukrainischen Soldaten und den Tod von 4.000 russischen Soldaten zur Folge haben könnte“.

Außerdem hätten die Politiker ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Washington „nicht schnell genug reagierte, um der Ukraine umfangreiche militärische Hilfe zukommen zu lassen, wie z. B. Flugabwehr- und Raketenwerfersysteme, die eine Invasion aus Russland abwehren würden“. US-Waffenlieferungen an Kiew fasst Moskau jedoch als Provokationen auf, was wiederum die Kriegsgefahr in Osteuropa erhöht.