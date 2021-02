US Milizen: das Feindbild der Linken

Sie sind tief in der amerikanischen Geschichte verwurzelt und sind keineswegs alles Rechtsextreme oder Neonazis, links gerichtet sind sie jedoch nicht. Die US Milizen berufen sich nicht zu Unrecht auf die amerikanische Verfassung. Bis 1905 waren sie Bestandteil der Streitkräfte der Vereinigten Staaten und sie waren so auch die Vorläufer der Nationalgarde. Die bei der Linken verhassten „Three Percenters“ ( „Drei Prozenter“) etwa sehen sich in der Tradition der amerikanischen Revolutionäre des 18. Jahrhunderts. Und berufen sich darauf, dass nur drei Prozent der Kolonisten erfolgreich gegen das britische Königreich für die Unabhängigkeit und Freiheit gekämpft haben. In einem, sich fast nur auf linke Quellen stützenden Text des ORF (2.2.2021) sind selbstverständlich alle diese Milizen „rechtsextreme und staatsfeindlich“. Lächerlich wird es allerding wenn die ORF Redakteure von gewaltbereite Rassisten, Neonazis, und Reichsbürger (!) im Zusammenhang mit den Milizen schreiben. Das „Reich“ von Amerika war wohl den allermeisten bis jetzt unbekannt!

