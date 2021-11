Wachstum durch Zuwanderung

Autor: A.L. Bild: PxHere

Geburtenbilanz negativ

Ab dem Jahr 2025 wird nach neuesten Erkenntnissen der „Statistik Austria“ die Anzahl der Verstorbenen die Neugeborenenzahlen konstant übertreffen. „Gäbe es keine Zuwanderung nach Österreich, würde die Bevölkerungsanzahl schrumpfen.“, erklärt ein Sprecher. Der Erkenntnis, dass eine schrumpfende Bevölkerung nicht nur der Umwelt, sondern vor allem auch der Lebensqualität des Einzelnen guttun könnte, weil mehr Platz ist und die Preise für Wohnraum sinken, steht das Dogma des Wirtschaftswachtsums und des Multikulturalismus gegenüber.

Also will man das Defizit einheimischer Kinder durch eingebürgerte Asylanten und Zuwanderer ausfüllen – man rechnet mit ca. 30.000 Neueinbürgerungen pro Jahr. Bis ins Jahr 2080 soll laut neuesten Prognosen die Bevölkerung auf knapp 10 Millionen anwachsen. Auch soll es dann 30 Prozent „nicht in Österreich geborene Personen“ geben, zur Zeit sind es 20 Prozent.

Die Rechnungen sind freilich noch weit untertrieben und irreführend. Denn als „Österreicher“ gilt, wer die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Und die wird einem bekanntlich innerhalb kürzester Zeit “nachgeschmissen”. Wer also über 10 Jahre in Österreich lebt, geht, obwohl er vielleicht kaum ein Wort Deutsch spricht, in der Statistik als Österreicher durch, sofern er im Zuge eines amtlichen Formalakts eingebürgert wurde.

Würde man auf ethnische Österreicher abstellen, so ist davon auszugehen, dass es 2080 weit unter 50 Prozent sein werden. Unter Druck kommt wohl auch das umlagefinanzierte Pensionssystem, wenn es nicht zu einer deutlichen Anhebung des Eintrittsalters kommen sollte, weil in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge der späten 60er in Rente gehen und das Durchschnittsalter der Bevölkerung sukzessive ansteigt, während das Antrittsalter gleich bleibt. Wird spannend, wie in den nächsten Jahrzehnten ausgeglichene Budgets zustande gebracht werden, sofern die Druckerpressen nicht auf Kosten der Sparer und des Mittelstandes weiterlaufen sollten und man die Rechnung nicht an die nächste Generation weiterschieben will.