WEF: Schwab äußert sich zu “Verschwörungstheorien”

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Foundations World Economic Forum Lizenz: Gemeinfrei



Der Gründer des World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, hat sich gegen Verschwörungstheorien gewandt, die besagen, dass er und das WEF eine globale Dominanz durch einen “Great Reset” anstreben, der darauf abzielt, die Bevölkerung ihres privaten Eigentums zu berauben, die Wirtschaft zu deindustrialisieren und alle zum Verzehr von Insekten zu zwingen. Schwab betont, dass das WEF keine solche Agenda verfolge und dass die Verschwörungstheorien unbegründet seien.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass das WEF in die Kritik geraten ist. Im Jahr 2020 sorgte ein Artikel auf der WEF-Website für Aufregung, in dem der Satz “Own nothing, be happy” verwendet wurde. Der Artikel, der von einem dänischen Parlamentarier verfasst wurde, wurde jedoch später von der WEF-Website entfernt, nachdem er von der Öffentlichkeit kritisiert wurde.

Das WEF hat sich auch in Bezug auf die Transparenz seiner Finanzen geäußert. Auf Anfrage von Public, wie die Klaus Schwab Foundation ihre Vermögenswerte anlegt, erklärte ein Sprecher, dass die Stiftung sich von WEF unterscheide und fügte hinzu, dass das schweizerische Recht keine Finanzberichterstattung für Stiftungen erfordere. Der WEF selbst betreibt auch keine Transparenz in Bezug auf seine Finanzen und weist in seinem Jahresbericht 2022 eine Beziehung zu einem namentlich nicht genannten Hedgefonds und ein Portfolio von Vermögenswerten auf, das schweizerische Aktien, schweizerische Anleihen, globale Aktien und Edelmetalle umfasst.

Insgesamt zeigt dies, dass das WEF und Klaus Schwab sich trotz ihrer Beteuerungen, eine positive Rolle in der Gestaltung der globalen Wirtschaft und Gesellschaft zu spielen, immer wieder in die Kritik geraten. Es ist wichtig, ihre Arbeit und Agenda kritisch zu betrachten und sicherzustellen, dass die Interessen aller Bevölkerungs- und Gesellschaftsschichten berücksichtigt werden.