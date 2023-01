USA führen in der Ukraine Stellvertreterkrieg gegen Russland

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/U.S. Secretary of Defense Lizenz: CC BY 2.0



Führender US-General inspiziert ukrainische Truppen auf US-Truppenübungsplatz in Deutschland

Beim Konflikt in der Ukraine handelt es sich weniger um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern vielmehr um einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Nicht, dass laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP mehr als 600 ukrainische Soldaten auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz ein Kampftraining erhalten. Am Montag inspizierte sogar der führende US-Armeegeneral Mark Milley, der Vorsitzender der Joint Chief of Staffs ist, die ukrainischen Soldaten.

Dem Bericht zufolge sagte Milley, die sogenannte kombinierte Waffenausbildung – also die Zusammenarbeit zwischen Infanterie-, Panzer-, Artillerie- und Lufteinheiten auf dem Schlachtfeld – werde die ukrainischen Truppen besser auf eine Offensive vorbereiten oder einem Anstieg russischer Angriffe entgegenwirken. „Dies ist keine gewöhnliche Rotation. Dies ist einer dieser Momente, in denen man etwas bewirken kann, wenn man etwas bewirken will“, wird Milley zitiert.

Wenn ukrainische Soldaten auf einem US-Stützpunkt ausgebildet werden, dann zeigt dies, dass Washington zur Kriegspartei geworden ist. Wie tief die USA mittlerweile in den Ukrainekonflikt involviert sind, wird auch daraus ersichtlich, dass ukrainische Soldaten nach Fort Sill in den Vereinigten Staaten geflogen werden, um dort an einem Ausbildungsprogramm zur Bedienung des Patriot-Raketenabwehrsystems teilzunehmen.