Wie Klimakleber sich die Welt zu recht lügen

In den letzten Wochen haben Klimachaoten der

„Letzten Generation“ durch Straßenblockaden immer wieder für

Aufsehen gesorgt. Doch diese Blockaden haben nicht nur

Auswirkungen auf den Verkehr, sondern können auch für

Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge lebensgefährlich sein.

Die Feuerwehrgewerkschaft hat nun schwere Vorwürfe gegen die Klimaaktivisten erhoben. Manuel Barth, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Berlin-Brandenburg, bezichtigt die Organisation der Lüge und behauptet die „Letzte Generation“ gefährdet Menschenleben.

In der FAZ widerspricht Barth der Behauptung der Klima-Extremisten, vor ihren Aktionen die Rettungskräfte über ihre Ziele zu informieren, damit “die dann Ausweichrouten nehmen

können”. Barth stellt klar: “Das ist mir nicht bekannt. Da gibt es keine Ansagen vorher.”

Die Ausrede der Klimachaoten, dass stets zwei Blockierer nicht festgeklebt wären, um Feuerwehrautos durchzulassen, sei ebenfalls absoluter Schwachsinn. Wenn schon das erste Fahrzeug daran gehindert werde, sich auch nur einen halben

Meter zu bewegen, “dann passiert da nichts mehr”, so Barth.

Besonders dramatisch wurde es bei einem Vorfall auf der Berliner Stadtautobahn. Ein Rettungswagen ist von den Straßenblockierern blockiert worden. Die dreisten Klimaspinner behaupteten daraufhin, der Rettungswagen habe in Wahrheit “für die verletzten Teilnehmer der Straßenblockade” bereit gestanden.

Doch Barth klärt weiter auf: Der Rettungswagen aus Wilmersdorf war auf dem Weg zu einem Notfall in Schöneberg. Sage und schreibe zwei Stunden wurde er aber festgehalten, bis die Leitstelle schließlich einen anderen Rettungswagen losschicken musste. Die Einsatzstelle in Schöneberg konnte erst nach mehr als 30 Minuten erreicht werden.

“Müssen wir uns das so lange anschauen, bis es tatsächlich mal ein dramatisches Ende nimmt?”, fragte Barth dazu

rhetorisch. Die Blockaden der Klimaaktivisten seien “Menschenleben gefährdend”. Deutschlands CO2-Ausstoß beläuft sich übrigens auf gerade einmal 2% weltweit. Da kann man sich nur an den Kopf greifen. Was sollen diese lebensgefährdenden Aktivitäten der Klima Fanatiker, die in Wahrheit nichts bringen – außer die Gefährdung von Gesundheit und Leben.

Und natürlich Steuerverschwendung.

Das aber ist den Grünen egal, solang es um die Verwirklichung ihrer Ideologie geht…