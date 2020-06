Wie mit der Zahl der Corona-Toten Stimmung gegen rechte Politiker gemacht wird

Auch per Gesetz zur Objektivität verpflichteter ORF macht im Grunde nichtssagende Vergleiche

Ein beliebtes Mittel bei der Panikmache der Systemmedien im Zuge der Coronakrise ist das Hantieren mit der Zahl der Menschen, deren Tod mit Covid-19 in Zusammenhang gebracht wird. So lautet eine Meldung auf orf.at „Brasilien bei der Zahl der Toten nun vor Italien“. In dem Bericht ist dann zu lesen: „Die Zahl der Coronavirus-Toten in Brasilien übersteigt die Zahl der Opfer der Pandemie in Italien. (…) Die Gesamtzahl der Toten liege nun bei 34.021. Das Land hat damit die meisten Toten nach den USA (108.000) und Großbritannien (40.000) zu beklagen.“

Dabei verschweigt der per Gesetz zur Objektivität verpflichtete ORF jedoch ein wichtiges Detail: Brasilien hat rund 212 Millionen Einwohner, Italien aber nur rund 60 Millionen Einwohner. Die Zahl der Corona-Toten von Brasilien mit Italien zu vergleichen ist in etwa wie ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen.

Will man einen Vergleich machen, der diese Bezeichnung auch verdient, dann braucht es eine andere Bezugsgröße, nämlich die Zahl der Corona-Toten pro Million Einwohner. Und hier ergibt sich ein ganz anderes Bild. Laut Internetseite worldometer.info hat Brasilien derzeit (Stand 5. Juni) 160 Corona-Tote pro Million Einwohner zu verzeichnen, Italien hin gegen 557 pro Million Einwohner. Österreich steht im internationalen Vergleich mit 74 Corona-Toten pro Million Einwohner übrigens sehr gut da.

Es stellt sich die Frage, was die Zahlenspiele der linksgepolten Systemmedien bezwecken. Offenbar soll Stimmungen gemacht werden gegen Länder, die von rechten Politikern regiert werden. Denn die Mainstreammedien lassen keine Gelegenheit aus, um in der Corona-Krise gegen den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu kampagnisieren. Gleiches gilt in Bezug auf US-Präsident Donald Trump. Hier spielt keine Rolle, dass die Vereinigten Staaten mit 333 Toten pro Million Einwohner besser dastehen als Italien oder Spanien (588), die überdies einen strikten „Lockdown“ verhängt hatten. Aber Italien wird von einer Mitte-links-Koalition regiert und Spanien vom Sozialisten Pedro Sanchez.

Und für die Medien überhaupt kein Thema ist die Tatsache, dass Belgien mit 826 Toten pro Million Einwohner den traurigen Weltrekord hält. Aber in Brüssel ist eine Koalition aus Liberalen und Christdemokraten im Amt.

[Autor: B.T. Bild: Screenshot “ORF” Lizenz: –]