Wien: Lasst die Kinder endlich in Ruhe!

Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Louis Bafrance Lizenz: CC BY-SA 4.0



Keine Massentesterei, Quarantäne und Maskenpflicht mehr – Schüler müssen wieder in den uneingeschränkten Schulbetrieb zurück!

Der rote Bürgermeister Michael Ludwig und seine Vize, NEOS-Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr hänseln nach wie vor die wehrlosen Schüler. Kommt es zu einem Corona-Fall werden Kinder tagelang in Quarantäne geschickt – wenn man so will in Isolationshaft. Nach eineinhalb Jahren Heimunterricht und Corona-Fußfessel dürfen vor allem die Junge nicht weiter zum Alleine sein verdonnert werden. Die Folgen sind laut Psychologen jetzt schon verheerend: die psychische und physische Gesundheit ist massiv gefährdet. Ohne das Pflegen sozialer Kontakte leben die Heranwachsenden nur mehr zwischen Computer und Kühlschrank. Die FPÖ fordert einen sofortigen Stopp dieser Kinderquälerei.

„Noch immer werden in Wien insbesondere im Bereich der Volksschulen ganze Schulklassen bei nur einem positiven Fall tagelang in Quarantäne geschickt – und das gegen die Vorgaben des Bundes. Viele Eltern, Schüler und Lehrer sind verzweifelt und kennen sich nicht mehr aus. Dieses Chaos haben die türkis-grüne Bundesregierung und die rot-pinke Stadtregierung gleichermaßen zu verantworten“, kritisiert etwa der Wiener Klubobmann Maximilian Krauss (FPÖ).

Auch die dadurch verursachte schwere Belastung der Eltern darf nicht außer Acht gelassen werden. Denn nicht jeder Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter einfach tagelang nach Hause schicken, nur weil die Bundes- und Landesregierung ihre absurden Quarantänefantasien durchsetzen muss. Gleichzeitig können die Eltern ihre Kinder auch nicht einfach zu Hause hängen lassen. Die Folge ist eine unglaubliche Belastung für Eltern und Kinder. Stress und Unzufriedenheit führt weiterführend zu Spannungen zu Hause. Scheinbar wird daran nicht einmal eine Sekunde gedacht.

Wenn der Zweck wenigstens die Mittel heiligen würde, dann wären die Maßnahmen wohl verständlich. Doch das Gegenteil ist der Fall: „Wenn der nur 0,12 bis 0,45 Prozent der Tests bei den Schülern positiv ausfallen, dann sind diese Massentests durch nichts mehr zu rechtfertigen. In Wahrheit handelt es sich hier um eine Geschäftemacherei der rot-schwarzen Testindustrie von „Alles Gurgelt“ und „Alles Spült“, so Krauss.

Es scheint als habe Ludwig und Wiederkehr eine Freude daran, Schüler mit Zwangstests und Quarantäne zu schikanieren. Die rot-pinke Stadtregierung ist gefordert, den uneingeschränkten Schulbetrieb sofort einzuführen und die absurden Maßnahmen einzustellen!