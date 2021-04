Von Werner Reichel: Jan Josef Liefers, Ulrich Tukur und 51 weitere Schauspieler haben getan, was in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte. Sie haben Stellung bezogen, Haltung gezeigt, ihre Meinung gesagt. Die Reaktionen auf ihre kritische Aktion „#allesdichtmachen“ zeigen, in welchem Zustand sich unsere Demokratie befindet.

[Autor: – Bild: Screenshot “Youtube” Lizenz: –]