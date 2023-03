ZurZeit-Podcast: Corona-Millionen für heimische TV-Stars

Bild: PxHere

Von Werner Reichel: Eine halbe Million für Thomas Stipsits, über 700.00 Euro für das Musikkabarett-Duo Pizzera und Jaus, rund 120.000 Euro für Andreas Vitasek: Die Corona-Pandemie hat sich für die heimisch Kabarett- und Unterhaltungsbranche ausgezahlt. Millionen an Corona-Hilfsgeldern sind an die TV- und Kabarett-Stars geflossen, die mehr oder weniger geschlossen die Corona-Politik der türkis-grünen Regierung unterstützt haben. Sie haben damit eindrücklich bewiesen, wo sie stehen, wenn Demokratie und Grundrechte in Gefahr sind, dass sie echte Staatskünstler, also Künstler im Dienste des Staates sind.

Weiter unten finden Sie die genauen Zahlen.

