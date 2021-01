Britischer Gesundheitsminister: Vielleicht alle sechs Monate impfen

Unklarheit, wie lange Corona-Impfstoffe Schutz bieten

Seitens der Bundesregierung wird die Corona-Schutzimpfung als Allheilmittel gepriesen. Und das, obwohl es einige Unbekannte gibt: So ist derzeit so gut wie nichts über mögliche Impfschäden mit Langzeitfolgen bekannt. Unklar ist auch, wie lange die Immunisierung anhält. So sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock bei einer Anhörung, „ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich erneut impfen müssen, da wir die Langlebigkeit des Schutzes dieser Impfstoffe nicht kennen“.

Außerdem erklärte der konservative Politiker, man wisse nicht, wie häufig Nachimpfungen erforderlich sein werden, aber „möglicherweise muss es alle sechs Monate sein, möglicherweise muss es jedes Jahr sein“. Seitens der Pharmaindustrie sind freilich andere Töne zu hören. Der Chef des Pharmakonzerns Moderna, der ebenfalls einen Corona-Impfstoff entwickelt hat, meint, die Schutzwirkung werde „möglicherweise ein paar Jahre“ lang anhalten.

Hancock ließ auch durchblicken, dass der Corona-Ausnahmezustand bis 2022 anhalten könnte. Denn auf die Frage eines Angeordneten, wo das Land nächstes Jahr um diese Zeit stehen würde, antwortete der Gesundheitsminister: „Es besteht absolut kein Zweifel daran, dass Impfungen und Tests auch im nächsten Jahr ein Thema sein werden.“

