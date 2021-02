Demokraten verlieren Impeachment-Schlammschlacht

Trump richtet den Blick nach vorne und beschwört „American Spirit“

Am Ende der Farce fehlten zehn Stimmen. Und Donald J. Trump hätte als erster US-Präsident, der nach dem Ausscheiden aus dem Amt aus eben diesem Amt enthoben wird, Geschichte geschrieben. Was in den Ohren normaler Bürger alleine schon wie eine Absurdität klingt, ist in den Ohren von gewieften Juristen und intriganten Politikern wohl Musik.

Doch selbst wenn Trump noch im Amt wäre, stand das Enthebungsverfahren auf gelinde gesagt wackeligen Beinen. Die Demokraten konnten lediglich ein Video vorweisen, welches zwar geschickt geschnitten war, aber keinerlei stichhaltige Beweise enthielt. Es stand stellvertretend für das gesamte Verfahren. Hass, Vergeltung, Revanche. Allerlei niedrige, emotionale Triebe.

Am Ende mussten die Fakten obsiegen. Trump hielt eine Rede vor einer mindestens sechsstelligen Anzahl seiner Anhänger, wo er zum wiederholten Male seine begründeten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlsieges von Joe Biden darlegte.

Im Anschluss daran haben zahlreiche Anhänger friedlich vor dem Kapitol demonstriert und ihren Unmut über den tiefen Staat zum Ausdruck gebracht. Eine Handvoll verschaffte sich mit Gewalt Zugang zum Kongressgebäude. Darunter viele Obskuranten und Agents Provocateurs.

Präsident Trump hat in einer Video-Botschaft dazu aufgerufen die Proteste einzustellen. Seine letzten Worte waren: „Go Home in Peace!“

So viel zu den gesicherten Fakten. Alles weitere, was in späterer Folge hinzugefügt wurde, entspringt der Propagandamaschinerie der Demokraten, der Never-Trumper und der Mainstreammedien.

So stimmten 57 Senatoren für eine Amtsenthebung und 43 dagegen. Sieben Republikaner waren sich nicht zu Schade sich an dieser lächerlichen Hexenjagd zu beteiligen. Der Wähler wird in den Vorwahlen richten.

Der ehemalige US-Präsident Trump begrüßte die Entscheidung. Er kann nunmehr 2024 erneut antreten, eine Präsidentenbibliothek errichten und weiterhin den Schutz des Secret Service in Anspruch nehmen. Allesamt Privilegien, die ein Mann wie er für den Dienst an seinem Land und seinem Volk verdient hätte. Der im Unterschied zu den Übrigen einen Dollar als symbolisches Gehalt erhielt und den Rest für Landsleute spendete. Mit einer der Gründe, warum die Übrigen dafür sorgen wollten, dass sie ihre unverdienten Privilegien erhalten und der „Querulant“ leer ausgeht.

Eine unglaubliche, gemeinsame Reise für unser ganzes Volk amerikanische Größe zu erreichen habe erst begonnen. „So etwas hat es noch nie gegeben.“ Trump verharrt nicht in der Vergangenheit der Schlammschlachten. Er richtet den Blick optimistisch nach vorne für 2024. Den „American Spirit“ in sich tragend.

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/United_States_Capitol_-_west_front Lizenz: –]